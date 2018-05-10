"Учитель интимных дел". В России педагог рассылал ученикам секс-фото

В российском городе Нижний Новгород сотрудники Следственного комитета проверяют сведения о том, что один из педагогов в школе рассылал ученикам фото сексуального содержания.

Такое сообщение во вторник, 8 мая, опубликовали региональные СМИ.

"Проверяется информация о том, что во время переписки один из педагогов направлял школьникам фотографии порнографического характера", — говорится в тексте.

Решение будет принято по результатам проверки. Подробности произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Британии ученик застукал занимавшихся любовью на парте учителей.