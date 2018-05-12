Новый тренд лета: блестки вместо нижнего белья, фото 18+

Экстравагантная идея использования блесток вместо нижнего белья станет модным направлением лета-2018.

Коллекция бренда Go Get Glitte, опубликованная на одноименной странице в Instagram, произвела фурор.

"Мы все выступаем за то, чтобы быть творческими, свободными и любить свое тело. Это сообщение, которое мы хотели донести людям, когда создавали эту коллекцию красок", - рассказала соучредитель бренда Софи Леви.

Авторы предлагают покупателям украшать свое тело блестящей краской и камнями. Они уверяют, что боди-арт позволит каждой моднице выглядеть ярко и неповторимо.

Визажисты покрывают обнаженное тело блестками и эпатажными рисунками. В Сети они дают рекомендации, как можно создать себе изысканный, стильный и сексуальный образ. Некоторые работы авторов своей откровенностью вызывают шок, но это лишь прибавляет им популярности.

Напомним, новый тренд впервые стал модным среди поклонниц вечеринок. Тенденцию заметили на музыкальном фестивале Coachella, который проходил в середине апреля в Калифорнии.