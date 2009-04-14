Агресія водіїв

А щоб захистити свій гаманець, часом готові і на досить агресивні дії



Правда кулака?



Працівники ДАІ привселюдно визнають, що останнім часом інспектори все частіше отримують від водіїв «на горіхи». На дорогах України вже трапилось кілька прикрих історій. «Даішників» лупцювали, коли ті виписували великі штрафи, проти одного навіть застосували сльозогінний газ. Також зафіксовано, як 38-річному інспектору дорожньо-патрульної служби в машину Mercedes-Benz кинули пляшку із займистою сумішшю, від чого автівка згоріла вщент. За кілька днів до того невідомі вкрали і спалили «Ладу», яка належала іншому «даішнику». Нещодавно у Миколаївській області водій мікроавтобуса не захотів зупинитись на вимогу «даішника», а навпаки – збільшив швидкість. Працівники Державтоінспекції наздогнали неслухняного водія, але той і тоді не показав документи та відповів лайкою. Виявилось, водій був п’яним. З кожною хвилиною він ставав дедалі агресивнішим – зірвав з «даішника» погони та почав бити... Небезпечні й жінки-водії. Коли дехто з них дізнавався про суму штрафу, дряпали інспекторам обличчя.

Але найбільше дратують водіїв інспектори з радарами «Візир», за допомогою яких фіксуються перевищення швидкості. У середині березня на трасі під Первомайськом (Миколаївська область) невідомі побили «даішника». Про це писали газети, на цьому факті наголошував і начальник департаменту ДАІ МВС України Сергій Коломієць. Офіційна версія така: постраждалий сержант перебував у салоні автівки та за допомогою радара «Візир» фіксував швидкість проходження автомобілів. Повз нього проїжджав мікроавтобус. Він зупинився біля машини Державтоінспекції. З мікроавтобуса вийшли троє, витягли «даішника» з його машини та почали бити гумовою міліцейською палицею. На додачу забрали відеокамеру та мобільний телефон. Невдовзі пасажирів і водія мікроавтобуса заарештували, а інспектора ДАІ з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма» доправили до лікарні. Проте з повідомлень у пресі дізналися, що кривдників відпустили. Хоча, за словами Коломійця, порушено кримінальну справу.

Усе було б зрозуміло, якби не чудова штука – форуми в Інтернеті. На них можна прочитати безліч цікавинок. Одна з тем для обговорення – «даішника» відлупцювали на дорозі. Один з учасників, посилаючись на власні джерела, написав: «Компанія їхала з відпочинку у Карпатах, коли побачили чоловіка у власному авто і у штатському, який знімав на відеокамеру. Вони зупинились і вирішили розібратися. Чоловік не представився. Тоді люди з мікроавтобуса вдарили його та забрали камеру і телефон. Як виявилось пізніше, це був інспектор ДАІ, який з іншого телефону викликав наряд, що й зустрів “відпочивальників”. Вони самі розповіли міліціянтам, що підозріла людина знімає з машини на камеру. Спочатку хотіли відкрити кримінальну справу за грабіж, але як з’ясувалося, під час бесіди кримчан з “даішником” на дорозі працювала відеокамера. Після того, як прокурор подивився відеозапис, він сказав, що складу злочину немає, і всіх відпустили». Як кажуть: без коментарів, адже навряд чи стане відомо, що записано на тій відеокамері.

Одне з нарікань з боку водіїв: патрульні ведуть спостереження не з машин Державтоінспекції, а з приватних авто. Начальник відділу зв’язків з громадськістю ДАІ Києва Євген Кравець пояснив усе просто: «Інструкцією передбачено, що працівники ДАІ можуть вести контроль не лише з розфарбованих автомобілів. Це так званий прихований контроль, який передбачено діючою інструкцією Міністерства внутрішніх справ (наказ міністра МВС України “Про затвердження Інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС України” №1111. – Авт.). Скажімо, у Німеччині 70% контролю за дорожнім рухом відбувається саме завдяки такому прихованому контролю. Я думаю, що водіям не потрібно шукати постать інспектора чи міліцейську машину на дорозі. Треба лише дотримуватись вимог правил». Але ж треба зазначити, що відеоспостереження не може проводитися з автомобілів, які не належать приватним особам, тобто особисто інспектору...



Захисний бар’єр



«Набридли ці “даішники” зі своїми камерами, – пише інший учасник Інтернет-форуму. – Він фотографує, а ти починаєш нервувати. Кому це треба?».

Відомо, що ризик потрапити у ДТП, якщо за кермом збентежений, агресивний водій, збільшується у кілька разів. А якщо врахувати, що останнім часом на українські дороги водії виїжджають з новими почуттями – щось середнє між хвилюванням та агресією, – можна зробити певні висновки.

«Не можу говорити, що порушую правила дорожнього руху, – каже автомобіліст Андрій Смирнов. – Звичайно, по трасі 60 кілометрів на годину не їду, але й більше 100 не жену. А тут якось проїхав із Києва до Одеси і назад та отримав квитанції на 17 тисяч гривень. Це ж безглуздя! “Даішники” спеціально стають за знаками обмеження швидкості і полюють на таких, як я. З таким успіхом незабаром усі пересядуть із машин на потяги».

«На деяких ділянках дороги їхати зі швидкістю 50 км на годину, як того вимагають правила, – безглуздо, це просто знущання з авто і з себе, – додає інший водій Володимир Кузін. – Але якщо перевищити швидкість на 20 кіло-

метрів, виникає можливість отримати такий собі “лист щастя” – квитанцію про сплату неабиякого штрафу. При цьому на деяких ділянках, де можна їхати швидше, цього не дозволяють дороги – вони настільки розбиті, що водій, навіть якби й хотів, не може ганяти. Суцільні стресові ситуації! А тут ще й “даішників” помічаєш у високих кущах. Звичайно, намагаєшся знайти винного та розрядити обстановку. І часто зриваєшся. Згадайте, хто востаннє усміхався інспектору ДАІ? Навпаки – навіть позаочі на його адресу всі лаються».

Треба зрозуміти, чому у водіїв виникає бажання кинути у «психолога трас» цеглиною або вирішити проблему кулаками. Психологи стверджують: агресія – це захисний бар’єр.

Спеціалісти кажуть, що агресія – це фізична або словесна поведінка людини, яка спрямована на пошкодження або руйнування. У найбільш екстремальній, соціально неприпустимій формі вона переростає у насильство. І якщо залишити науковцям дослідження Зіг-

мунда Фрейда про природу агресії, то можна говорити, що за сучасних умов агресивними люди стають під впливом ЗМІ, які постійно говорять про насилля, наркотики та алкоголь. Та як би там не було, агресія – це захисний механізм людини. З його допомогою вона намагається скинути негативні емоції та пристосуватися до умов, які диктує навколишнє середовище, а також зберегти свою індивідуальність, гідність, цінності. Але зрозуміло, що такий шлях угамування емоцій, виходу зі складних ситуацій – неоптимальний.

Про прикрі випадки на дорогах керівництво ДАІ інформує особовий склад. «У нас щодня проводять інструктажі, на яких ідеться про ситуацію на дорогах, аварійність, озвучують дані про кількість викрадених транспортних засобів. Говоримо ми й про дотримання правил особистої безпеки, ввічливого і тактовного ставлення до водіїв», – зокрема розповідає Євген Кравець.

«Ми навчаємо інспекторів, як поводитись на дорогах, – говорить і Сергій Коломієць, начальник департаменту ДАІ МВС України. – Проводимо спеціальні тренування, вивчаємо прийоми рукопашного бою. Звичайно, патрульні повинні оборонятись, навіть завдаючи шкоди іншій особі, яка загрожує життю міліціонера. У інспектора є зброя, спеціальні засоби, гумова палиця. Його також захищає законодавство».

Цікаву думку висловив один водій у приватній розмові з «Главредом». Він сказав, що в нас у системі покарання за порушення правил дорожнього руху не продуманий педагогічний момент. Не варто закидати водіїв величезними штрафами, які вони часто не можуть сплатити. Можливо, треба продумати систему попереджень, громадських робіт, наприклад, з ремонту доріг або інші покарання, які не просто забирали б гроші з кишень автолюбителів, а навчали б культури поводження на дорогах.

Сергій КОЛОМІЄЦЬ, начальник департаменту ДАІ МВС України {1-} Агресивні вчинки з боку водіїв на дорогах почастішали. Причина – криза і високі штрафи. Тільки за останній місяць зафіксовано три подібних випадки. Іноді «даішники» зупиняють людей напідпитку. Вони збуджені, а їм пропонують заплатити величезні штрафи (за водіння у нетверезому стані – 3500 тисяч гривень), тоді ті реагують неадекватно. Наші люди не звикли до відповідальності.