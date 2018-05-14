"Строгое наказание". В Британии инженер сотворил секс-игрушку из ошейника и голосового помощника

В Великобритании Гэри, работающий инженером в автомобильной промышленности, в домашних условиях сделал из голосового помощника Amazon Echo Dot секс-игрушку "Госпожа Алекса", способную выполнять функцию доминирования.

Такое сообщение опубликовали британские СМИ. "Я посмотрел эпизод "Мистера Робота". Там контролировали дом при помощи голосового помощника. Я решил, что это очень круто", - сказал Гэри.

По словам мужчины, он взял смарт-колонку, подключил к микрокомпьютеру и соединил в систему с электронным собачьим ошейником. Затем сделал провода для закрепления на интимной зоне.

Секс-игрушка включается фразой "Госпожа Алекса, накажи!". Затем устройство-доминатрикс бьет током по гениталиям владельца. К слову, оно имеет еще несколько любопытных функций. К примеру, если владелец произнесет слово "максимально", то игрушка будет бить его током хаотично и непредсказуемо в течение целой минуты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Японии создали робота, который занимается сексом лучше человека.