"Пускай отдохнут руки". В Великобритании додумались продавать пропуска на порносайты в газетных киосках

В Великобритании доступ пользователям к интернет-порталам, содержащим порнографические ролики, будет предоставляться исключительно по специальному пропуску – после вступления в силу закона о цифровой экономике.

Соответствующее сообщение опубликовал портал the Verge. Согласно имеющимся данным, таковые пропуска можно будет приобрести в газетном киоске − по паспорту или водительским правам.

Потом по ним для предоставления доступа к порносайтам пользователи будут подтверждать свои личности.

Стоимость такого пропуска составит около 10 фунтов стерлингов (около 355 гривень). В качестве альтернативных вариантов в британском правительстве рассматривают авторизацию по данным, имеющимся у сотового оператора, и по программному обеспечению MindGeek AgeID. Точная дата вступления закона о цифровой экономике в силу пока не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на самом популярном порносайте PornHub придумали новый способ оплаты.