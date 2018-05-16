"Лежащая обнаженная" побила рекорд на Sotheby's

Картину знаменитого итальянского художника Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная (на левой стороне)" продали на аукционе в Нью-Йорке за рекордные 157,2 млн долларов.

"Шедевр Амедео Модильяни 1917 года "Лежащая обнаженная" продан за 157,2 млн долл — самую высокую аукционную цену в истории Sotheby's", — говорится в сообщении аукционного дома Sotheby's в Twitter.

Отмечается, что стартовая цена картины итальянского художника была 150 млн долларов, кроме того, имя покупателя полотна не называется.

Напомним, ранее рисунок Трампа выставили на аукцион за 9 тыс. долларов.