Одежда растаяла под дождем: прохожие не заметили гуляющую рядом голую девушку. Видео

На нестандартный эксперимент решилась художница из Балтимора Джен Сейдель и ее дочь.
В США никто из прохожих не заметил, как по улице прогуливается обнаженная девушка.
Видео с необычным экспериментом опубликовало РЕН ТВ.
На нестандартный эксперимент решилась художница из Балтимора Джен Сейдель и ее дочь.
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Голое тело модели Брианны Энтони они загримировали, нарисовав на нем шорты и футболку. Из настоящей одежды на девушке были лишь наклейки на груди и стринги.
После этого модель отправилась прогуляться по улице среди людей. Но прохожие ничего не замечали, пока не пошел дождь. Девушке пришлось просить у окружающих зонт, чтобы ее наряд не смыло.
Некоторые из опрошенных после эксперимента граждан признались, что заподозрили неладное только относительно верхней части. А вот, что и шорты тоже ненастоящие, люди искренне удивились.
Люди смущались, но все же протягивали зонт.
Стоит отметить, что это не первый подобный эксперимент. Ранее модели уже разгуливали в нарисованной одежде – что правда, только в нижней, верх был настоящим.