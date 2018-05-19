День банкира-2018: прикольные поздравления на словах и в картинках

"Главред" собрал идеи пожеланий и открытки.
Ежегодно 20 мая Украина отмечает День банковских работников.
В банковскую систему Украины входит Нацбанк Украины, который является центральным банком и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, и банки разных видов и форм собственности.
При этом наш НБУ периодически чудит. К примеру, руководство Нацбанка для решения текущих проблем личного и рабочего характера обращается за помощью к гадалкам, предсказателям и магам. Но это не повод отказывать им в поздравлениях, правда?
День банковского работника: поздравления
Работаешь в банке, и это почетно,
И каждый твой день уж расписан с утра:
Клиенты, бумаги, кредиты, отчеты,
Но все ж отдохнуть хоть немного пора,
И вот потому соберитесь с друзьями,
Наполнив бокалы отличным вином,
И праздник себе вы устроите сами,
Оставив работу, дела на потом!
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Поздравляю с днем банкира,
Пусть будет в жизни твоей все:
Семья, машина, дом, квартира,
И вверх карьера пусть идет!
Пускай всегда тебе финансы
Роскошно помогают жить,
Судьба подарит сотни шансов,
Чтоб все мечты осуществить!
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Кредиты, карты, вклады,
Проценты, векселя.
Расчеты, депозиты,
Забыть о них нельзя.
И день, и ночь, как белка,
Все будни в колесе.
Любая переделка,
Всегда покой в душе.
Желаем Вам терпенья,
Немного вдохновения.
Приветливых клиентов,
Блистательных моментов!
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Поздравляю с Днем банковского работника Украины и хочу пожелать держать в руках крупные бабосики не только на работе и класть лимон не только в чай. В общем, пусть не морозятся ни счета, ни клиенты, пусть поступают инвестиции и в твой банк, и в твою жизнь, пусть не лажает ни расчетная система, ни банкомат твоего сердца.
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3 смс - 200 символов:
Поздравляю с Днем банковского работника Украины и желаю от души крупных купюр в деле и в кармане, приятных лиц на работе и в жизни, хитрого ума и ловких рук, веселой жизнедеятельности без тоски и мук.
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3 смс - 187 символов:
Деньги, деньги, всюду деньги,
Только, вот, чужие.
А так хочется и серьги,
И часы златые.
Об этом вам наш поздравок,
Чтоб было все по-честному.
И за рабочий ваш часок,
Вам миллиона пенсию.
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4 смс - 222 символа:
Желаю, чтобы в День банкиров
Напали деньги на тебя,
Примчались бы со всего мира,
Звеня, шурша и шелестя,
Их трать налево и направо,
Пусть в шоке будет весь народ,
А ты: "А что? Имею право!
Ведь мой сегодня праздник! Вот!"