День банкира-2018: прикольные поздравления на словах и в картинках

19 мая 2018, 23:05

"Главред" собрал идеи пожеланий и открытки.

  • День банкира-2018: прикольные поздравления на словах и в картинках
  • День банкира-2018: прикольные поздравления на словах и в картинках
  • День банкира-2018: прикольные поздравления на словах и в картинках
  • День банкира-2018: прикольные поздравления на словах и в картинках
  • День банкира-2018: прикольные поздравления на словах и в картинках
  • День банкира-2018: прикольные поздравления на словах и в картинках

Ежегодно 20 мая Украина отмечает День банковских работников.

В банковскую систему Украины входит Нацбанк Украины, который является центральным банком и проводит единую государственную денежно-кредитную политику, и банки разных видов и форм собственности.

При этом наш НБУ периодически чудит. К примеру, руководство Нацбанка для решения текущих проблем личного и рабочего характера обращается за помощью к гадалкам, предсказателям и магам. Но это не повод отказывать им в поздравлениях, правда?

День банковского работника: поздравления

Работаешь в банке, и это почетно,

И каждый твой день уж расписан с утра:

Клиенты, бумаги, кредиты, отчеты,

Но все ж отдохнуть хоть немного пора,

И вот потому соберитесь с друзьями,

Наполнив бокалы отличным вином,

И праздник себе вы устроите сами,

Оставив работу, дела на потом!

***

Поздравляю с днем банкира,

Пусть будет в жизни твоей все:

Семья, машина, дом, квартира,

И вверх карьера пусть идет!

Пускай всегда тебе финансы

Роскошно помогают жить,

Судьба подарит сотни шансов,

Чтоб все мечты осуществить!

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***

Кредиты, карты, вклады,

Проценты, векселя.

Расчеты, депозиты,

Забыть о них нельзя.

И день, и ночь, как белка,

Все будни в колесе.

Любая переделка,

Всегда покой в душе.

Желаем Вам терпенья,

Немного вдохновения.

Приветливых клиентов,

Блистательных моментов!

***

Поздравляю с Днем банковского работника Украины и хочу пожелать держать в руках крупные бабосики не только на работе и класть лимон не только в чай. В общем, пусть не морозятся ни счета, ни клиенты, пусть поступают инвестиции и в твой банк, и в твою жизнь, пусть не лажает ни расчетная система, ни банкомат твоего сердца.

***

3 смс - 200 символов:

Поздравляю с Днем банковского работника Украины и желаю от души крупных купюр в деле и в кармане, приятных лиц на работе и в жизни, хитрого ума и ловких рук, веселой жизнедеятельности без тоски и мук.

***

3 смс - 187 символов:

Деньги, деньги, всюду деньги,

Только, вот, чужие.

А так хочется и серьги,

И часы златые.

Об этом вам наш поздравок,

Чтоб было все по-честному.

И за рабочий ваш часок,

Вам миллиона пенсию.

***

4 смс - 222 символа:

Желаю, чтобы в День банкиров

Напали деньги на тебя,

Примчались бы со всего мира,

Звеня, шурша и шелестя,

Их трать налево и направо,

Пусть в шоке будет весь народ,

А ты: "А что? Имею право!

Ведь мой сегодня праздник! Вот!"

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поздравления открытки День банковского работника День банкира
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