"А что или чей во рту у матрехи х*й?": к ЧМ-2018 в России выпустили сувенирную "матрешку-защеканку"

В соцсетях активно обсуждают новый сувенир, который в России выпустили специально к чемпионату мира-2018.

Это матрешка-арбитр со свистком. Хотя большинство пользователей упорно видят вместо свистка мужской половой орган. И, соответственно, обвиняют бедную матрешку в распущенности и неуместном поведении, а ее создателей – в излишней креативности.

"Это матрёшка-защеканка", "А что в рот тащит эта идиотка ?!!", "Путанам дали рекламу", "А что или чей во рте у матрехи х*й?" – пишут люди.

Кто-то интересуется, не Моникой ли Левински зовут новую матрешку.

Некоторые даже усмотрели в этом намек на проигрыш российской сборной на соревнованиях. "На что эта матрёшка намекает? На результат нашей сборной?" – пишет Александр Марин. "Тут как бы намек, что заранее готовы взять за щеку. До исхода соревнований…", – отмечает пользователь Otto von Tweet@r.

Впрочем, есть и те, кому сувенир понравился. "Классная матрешка. Молодец художник! Мне кажется, художник так и планировал стеб", – пишет Сорокина Гуля.

Ранее в России женщину замуровали в доме во время ремонта дорог к ЧМ-2018. Ей пришлось просидеть взаперти в собственном доме несколько суток.

Напомним, Россия закроет границу на замок для жителей "ЛДНР" на время ЧМ по футболу-2018. Вероятно, это из-за страха, что товары "из военторга" могут вернуться к основному поставщику, считает спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Как сообщалось о том, что в России новый стадион, построенный к ЧМ-2018, начал трещать по швам.