С Троицей: православные поздравления в смс и красивых картинках

"Главред" собрал идеи поздравлений с Троицей в стихах и открытках.
Праздновать Троицу на Руси стали лишь через 300 лет после крещения князем Владимиром, но праздник быстро "прижился".
Подробное о том, что означает праздник Троица и его истории, ранее читателям "Главреда" рассказал митрополит Павел.
"Главред" уже писал о том, как празднуют Троицу. В этом материале мы собрали идеи поздравлений с Троицей на словах и в картинках.
Православные поздравления с Троицей
2 смс – 98 символов:
Пусть Дух Святой к тебе придет,
Спокойствие наступит,
Удачу и любовь вдохнет,
Развеет грусти тучи.
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3 смс – 172 символа:
Пусть в Троицу Святую
Исчезнет с глаз слеза,
Обиду пусть пустую
Не разглядят глаза.
Семья пусть станет крепче,
Любовь пусть оживит,
Пусть ноша будет легче,
Больное отболит.
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4 смс – 275 символов:
На Землю вновь пришла Святая Троица.
Я поздравляю тебя с ней.
На созиданье пусть душа настроится,
Пусть в жизни будет много светлых дней!
Отец, и Сын, и Дух Святой с тобою!
Они ведут и учат, и хранят!
Пусть будет свет в душе, и радость в сердце,
Пусть ангелы с тобою говорят!
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4 смс – 206 символов:
От всей души желаем вам
В честь Троицы великой,
Чтобы вас Бог берег, хранил,
Всегда вам был защитой.
Здоровья вам на много лет,
Душевного покоя, мира,
Любви, гармонии в семье.
Пусть будет жизнь счастливой!
Поздравление с Троицей в прозе
2 смс – 124 символа:
Поздравляю с Троицей и от души пожелаю света счастья в жизни, аромата любви и добрых ветров перемен только в лучшую сторону.
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4 смс – 217 символов:
С Троицей Святой поздравляю. Пожелать хочу чистой любви и ясных дней в жизни. Пусть вас окружает доброта и тепло, пусть в сердце всегда живет вера, а на душе таится надежда на лучшее. Мирного неба и крепкого здоровья.
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4 смс – 237 символов:
Поздравляю с Троицей и от всей души желаю солнечного настроения души, благоприятной погоды в доме, невероятной красоты вокруг, цветущей любви в сердце, постоянного лада в семье, неизменной надежды на лучшее и счастливого блеска в глазах.
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2 смс – 126 символов:
Поздравляю с Троицей и всем сердцем желаю ловить дыхание ветра удачи, украсить зеленью надежд и пестротой мечтаний свою жизнь.
Еще больше поздравлений в нашем материале Троица-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках.