В первый день лета Россию неожиданно засыпало снегом, опубликованы фото

В пятницу, 1 июня, в первый день лета сразу в нескольких регионах России аномально опустилась температура воздуха и выпал снег.

Необычными летними фото жители заснеженных регионов делятся в соцсетях.

Отметим, что непогода накрыла Екатеринбург, Салехард и Набережные Челны, Самарскую и Кировскую области, Удмуртии, Башкирию и Татарстан.

По словам российских синоптиков, если среднесуточная температура 1 июня будет ниже 2,3 градуса по Цельсию, то этот день может стать самым холодным летним днем за последние 50 лет.

Кроме того, местные жители некоторых районов отмечают, что высота снежного покрова достигает от 2 до 5 сантиметров.

Напомним, ранее сообщалось, что в середине весны Россию неожиданно завалило снегом.