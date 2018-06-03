В центре Львова прохожих шокировала эротическая фотосессия: фото и видео

Девушка находилась на улице в нижнем белье, едва прикрывшись пиджаком.
Съемка, очевидно, проходила в раннее время суток, поскольку на улицах нет большого количества прохожих и туристов. Соответствующие фото и видео публикует Varta1.
Впрочем, эротическая фотосессия привлекла внимание даже тех немногих очевидцев, которым посчастливилось наблюдать творческий процесс. Свидетели действа отмечают, что длилось оно всего несколько минут.
Напомним, лидер групп "Тартак" и "Був'є", музыкант Сашко Положинский заявил, что согласился бы стать героем эротической фотосессии, при условии, что найдет в себе силы привести тело в идеальную форму.