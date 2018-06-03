В центре Львова прохожих шокировала эротическая фотосессия: фото и видео

Во Львове на проспекте Свободы возле Оперного театра два неизвестных фотографа устроили эротическую фотосессию с участием эффектной брюнетки, которая была одета лишь в нижнее белье и чулки, прикрываясь от посторонних глаз пиджаком.

Съемка, очевидно, проходила в раннее время суток, поскольку на улицах нет большого количества прохожих и туристов. Соответствующие фото и видео публикует Varta1.

Впрочем, эротическая фотосессия привлекла внимание даже тех немногих очевидцев, которым посчастливилось наблюдать творческий процесс. Свидетели действа отмечают, что длилось оно всего несколько минут.

Напомним, лидер групп "Тартак" и "Був'є", музыкант Сашко Положинский заявил, что согласился бы стать героем эротической фотосессии, при условии, что найдет в себе силы привести тело в идеальную форму.