Украинскую звезду Playboy поймали за занятием проституцией в Москве, видео

Украинская модель Виталия Галлямова, которая была девушкой месяца Playboy, попалась в Москве на занятии проституцией.

Девушку с клиентом застали некие общественники из "Гражданского правового центра" в московской гостинице, сообщает РЕН ТВ.

Как показано на видео, Галлямова изначально отрицала факт занятия проституцией, но после просмотра скрытого видео, призналась - мол, она приехала в Москву, чтобы таким образом заработать денег. Раньше Виталия купалась во внимании мужчин, у нее были богатые ухажеры, элитные иномарки и квартира в центре столицы. По признанию девушки, на торговлю телом ее толкнули финансовые проблемы, она задолжала гувернантке – у Виталии есть двое детей.

По словам Виталии, в Москве проститутка может заработать гораздо больше, чем в украинской: три тысяч долларов против 500 долларов в Киеве.

Час отдыха со знойной брюнеткой, как выяснилось, стоит 20 тысяч рублей в час.

Теперь звезде Playboy придется вернуться на родину. Кроме штрафа Виталию, скорее всего, ждет депортация из России.

Ранее экс-проститутке дали рыцарский титул "за выдающие профессиональные достижения".