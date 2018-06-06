Мексиканские футболисты устроили оргию с проститутками перед ЧМ-2018

Спортсмены из сборной Мексики по футболу в канун мирового первенства в России устроили сеанс группового секса с 30 элитными проститутками.

Соответствующее сообщение опубликовал портал The Sun со ссылкой на TVNotas. Согласно имеющимся данным, оргию восемь футболистов организовали после товарищеского матча с Шотландией. Они арендовали дом неподалеку от Мехико, заказали путан и устроили секс-вечеринку, продолжавшуюся около суток.

Спортсмены не нарушали дисциплину, так как в этот день у них был выходной. Последний товарищеский матч у сборной Мексики перед ЧМ назначен на 9 июня — тогда футболисты проведут игру с датчанами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России к ЧМ-2018 собрались создать секс-полицию из "настоящих патриотов".