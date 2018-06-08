"Дас ист фантастиш". В Германии депутаты предложили "крутить" порно по центральным каналам

Члены Социал-демократической партии Германии предложили ради борьбы с сексизмом показывать по центральным каналам "феминистское порно" за государственный счет.секс

Соответствующее сообщение в четверг, 7 июня, опубликовал портал Tagesspiegel.

По мнению партийцев-депутатов, секс в порно обязательно должен подчеркивать равенство полов и одинаково нравиться как мужчинам, так и женщинам. Кроме того, считают они, в "феминистском порно не все и не всем должно получаться легко".

Такое предложение СДПГ сразу же вызвало огромный общественный резонанс. К примеру, политики из партии "Христианско-демократический союз Германии" выступили категорически против такого нововведения, поскольку рядовые немцы вряд ли будут очень счастливы от того, что оплачивая налог на телевидение, они косвенно спонсируют и порноиндустрию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в роликах для детей YouTube нашли порно.