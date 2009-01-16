Министр образования «за полосой»

«Я вам пишу – чего же боле? Что я могу еще сказать?»… Министр образования и науки Иван Вакарчук недавно написал письмо с обращением ко всем ректорам высших учебных заведений страны, в котором предложил преодолеть к 2012 году «полосу языкового отчуждения». Однако в обход школы сделать это невозможно, отмечают ректоры.

Утопия или безысходность?



Инициатива системного утверждения украинского языка в вузах, конечно, не нова. Впрочем, нынешний министр Иван Вакарчук ставит четкие сроки – 2012 год. Он также описывает механизм введения государственного языка. В частности, предлагает сделать это путем внедрения национальной программы динамичного «перекрестного» обмена преподавателями и студентами в заведениях с разными по языковому доминированию регионами страны. Таким образом, по мнению Вакарчука, подобный обмен должен способствовать преодолению «полосы языкового отчуждения» и языковых барьеров.



«Лекции и семинары известных «гостевых» профессоров будут существенно стимулировать межуниверситетское сотрудничество», – убежден господин Вакарчук. Кроме того, в письме перечислены несколько позиций, которые без сомнения улучшили бы ситуацию в этом вопросе, будь они реализованы. Речь идет, например, о «содействии переходу к преподаванию на украинском языке путем уменьшения общей учебной нагрузки, внедрении разнообразных форм академического поощрения преподавателей, перешедших к преподаванию на украинском языке» или же о «создании, начиная со ІІ семестра 2008/2009 учебного года, возможности языковой стажировки для преподавателей, которые апробируют свои курсы украинского, в украиноязычных высших учебных заведениях, с параллельным обязательным усовершенствованием владения украинским языком в рамках программы стажировки». И это еще не все. Также министерство предлагает создать интернет-страницы университетов на украинском языке и стимулировать кафедры и научные школы к популяризации своих научных достижений в Интернете именно на государственном языке. А еще в предложениях – создание центра академического изложения и письма на украинском языке в каждом университете.



Таким образом, министр предлагает на рассмотрение ректоров «контуры» все той же «дорожной карты» совместных действий для обеспечения перехода к преподаванию украинского во всех учебных заведениях до 2012 года. Иван Вакарчук убежден: «В ХХІ веке украинский язык должен стать полноценным языком образования и науки, а не оставаться на обочине. Ни одна страна мира не подает примеры такого прямолинейного игнорирования государственного языка в системе образования и науки». В этом моменте у Украины действительно исключительная репутация, и любые аналогии с другими цивилизованными странами «сыграют» не в нашу пользу. Но шаги в направлении исправления ситуации либо заведомо беспомощные, либо вовсе отсутствуют. Кажется, на государственном уровне запала хватает только на оформление директив, но никак не на четкий, структурированный и, главное, профинансированный план действий.



Ни для кого не секрет, что многие высшие учебные заведения восточных и южных регионов Украины пока не перешли на обучение на украинском. Поэтому, например, чтобы перевести и переиздать огромное количество специализированной научной литературы, нужны немалые средства, не говоря уже о переподготовке квалифицированных педагогов. Возьмем Крым. Там переход обучения к 2012 году на украинский сродни фантастике. За годы независимости украинская власть умудрилась настолько виртуозно закрывать глаза и уши на распространенную на полуострове украинофобскую пропаганду, что сегодня никакое письмо министра не способно спасти ситуацию – там простые жители не желают ни знать, ни говорить по-украински. Более того ¬– согласно исследованиям социальных служб, в Севастополе едва ли не каждый второй потенциальный абитуриент настроен учиться в Москве или Питере. Эти молодые люди не связывают свое будущее с Украиной, потому что банально ее не знают.



К такому положению вещей привела бездеятельность отечественных политиков, что, в свою очередь, свидетельствует об их заангажированности. Тогда на что рассчитаны подобные «бумажные шаги» представителей украинской власти? Нельзя забывать, что по традиции штудирование языкового вопроса у нас тесно связано с предвыборной гонкой, которая, очевидно, не за горами. И, как всегда, «роли» на политической арене уже распределены: кто выступает «за», а кто «против», хотя не на телекамеры исполнители порой демонстрируют исключительное родство душ.



Толерантность в высказываниях



Пока официальные ответы на письмо в министерство от ректоров университетов не пришли. «Праздники!» – объяснили нам чиновники. Впрочем, как выяснилось, родной университет Ивана Вакарчука, в котором он долгое время работал ректором, уже давно настроен на подобное сотрудничество. И что самое интересное – средства на это есть.



«Мы уже написали министру образования письмо, в котором сообщили, что берем к себе на стажировку и студентов, и преподавателей, что мы активно включаемся в эту инициативу, – рассказал «Главреду» Владимир Кирилич, проректор по научно-педагогической работе Львовского национального университета имени Ивана Франко. – Нам, кстати, уже прислали письмо-договор из Донецкого университета искусственного интеллекта – они хотят сотрудничать. И с февраля мы можем на две недели взять к себе 15 преподавателей и 15 студентов. Забронировали даже места в гостиницах».



Как оказалось, в этом направлении в университете работают давно, уже существуют соглашения с Харьковским, Луганским, Таврийским университетами. «С ними мы обмениваемся опытом по созданию подготовительных отделений для иностранных граждан, поскольку на Востоке Украины все говорят по-русски, а у нас иностранцы – по-украински. Также мы обмениваемся программами, учебниками для таких студентов. Поэтому на письмо министра мы ответили следующим образом: перечислили по пунктам, что конкретно уже со второго семестра можем сделать. Следует также отметить, что с желанием студентов и преподавателей стажироваться нет никаких проблем – охотно едут. Вообще очень легко работать с восточными и южными регионами. Это здесь, на западе, такие в некотором роде хитроумные люди, а в тех регионах с ними легко сотрудничать. Недавно в Донецком университете проводился конкурс вертепов, мы участвовали, охотников съездить было даже больше чем нужно. А реальные результаты преодоления так называемой «полосы языкового отчуждения» мы сможем увидеть, когда дети в школах начнут изучать украинский язык. Тогда и у студентов не будет проблем с обучением», – говорит Владимир Кирилич.



Зато его коллега из Крыма, ректор Севастопольского Национального технического университета Евгений Пашков настроен не так оптимистично. Кроме того, в отличие от львовян, севастопольцы не стремятся посещать другие города Украины. Хотя, определенная толерантность уже присутствует, заверил ректор.

«Нового я ничего не увидел в этих письмах, – говорит он. – Многое из предложенного мы уже делаем, – издаем научные сборники, изучаем украинский. У нас есть кафедра украиноведения. Новое в письме только то, что в нем идет речь об обмене студентами и преподавателями. Но это вопрос очень и очень сложный. Дело в том, что на самом деле не хотят ехать. Можно, конечно, отправить, но сразу возникает вопрос – где взять средства? Кроме того, должна быть четкая программа таких вояжей. В плане работы должно четко оговариваться, чем такие опыты должны закончиться».



В университете также готовят бумаги для открытия центра по изучению языков. «В конечном итоге, все все-таки упирается в деньги, – продолжает ректор. – Вот, например, если ехать в Западную Украину, нужна программа стажировки? Такие вещи нужно закладывать в бюджет университета. Но на подобные программы специально ведь средства не выделяются! Можно выполнять это за счет спецфонда? А эффективность какова? Языковая среда для двух-трех человек не даст такого обогащения за тот месяц, что они там будут. Я, честно говоря, не вижу перспективы, что к 2012 году можно перейти в преподавании предметов полностью на украинский язык. Школы ведь еще не перешли! Как же высшие учебные заведения могут перейти, когда 98% студентов кричат, что читать лекции нужно только на русском? Мы, конечно, действуем, процесс идет, есть определенные изменения, например, появилась толерантность – уже и у нас понимают, что нужно изучать три языка – русский, украинский и иностранный».



В то же время, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Владимир Полохало считает, что инициатива министра в этом вопросе носит скорее характер «пожеланий президента», а не реальных реформ. Он отметил, что сегодня министерство должно обратить внимание, прежде всего, на способы коренного реформирования системы образования в целом, а не на проблематику языка.



Получается, что министерские инициативы – вещь формальная, вроде размытого «пожелания», высказанного чиновником во время выполнения своих служебных обязанностей, ведь в нем не отмечено, на какие конкретно средства уже со второго полугодия учебного года можно осуществить выше указанные инициативы. В конце концов, если студенты и преподаватели высших учебных заведений будут находить возможности перенимать опыт у своих коллег из разных регионов страны, это, в любом случае, будет способствовать объединю и лучшему пониманию друг друга. Что же касается языковых барьеров в учебе, то они, возможно, будут стираться еще не одну пятилетку.