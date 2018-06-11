В США школьник едва не ушел из жизни после секса с учительницей

В штате Мэн (США) 17-летний ученик школы пытался покончить с собой после сексуальной связи с замужней 29-летней учительницей.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид Daily Mail. Согласно информации журналистов, в связь педагог и школьник вступили в июне минувшего года.

В ходе расследования полицейские установили, что юноша занимался сексом со своей учительницей у нее дома в отсутствие мужа, на детских игровых площадках, и даже на парковке в автомобиле. Однако скоро связь надоела женщине и она дала своему юному партнеру "от ворот поворот". Юноша впал в депрессию и пытался совершить суицид.

Родители школьника написали заявление в полицию. Интересно, что во время следствия женщина назвала доказательства сфабрикованными и отрицала свою вину. Суд должен вынести свой вердикт в самом скором времени.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США 28-летнего педагога арестовали за "групповуху" со школьниками.