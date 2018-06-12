Огромный кенгуру пугает смотрителей заповедника: видео

Кенгуру Монти из австралийского заповедника "Обитель кенгуру в Элис-Спрингс" отличается двухметровым ростом и необычайно развитой мускулатурой.

Ему только пять лет – подростковый возраст для кенгуру – поэтому он будет расти еще.

При этом Монти уже обогнал в размерах своего отца Роджера, и теперь он – "альфа-самец" и вожак стаи.

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На странице заповедника в Instagram работники регулярно размещают фото и видео с кенгуру. На одном из таких видео Монти, раздвигая плечи, копирует менеджера "Обители".

"Монти – наш потрясающий альфа-самец, и говорит мне, чтобы он убрался с его территории. Монти решил посоревноваться со мной, потому что я ростом под два метра. Он немного выше меня, когда встает прямо", – отметил сотрудник заповедника.

На кадрах можно заметить еще и приятеля Монти – Йоханссена. Так как этот кенгуру намного меньше альфы, то Монти признает его своим другом.