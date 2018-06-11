"Сексуальный Павлик Морозов". В США школьник "сдал" копам пытавшуюся его соблазнить учительницу

В округе Мерсер, штат Нью-Джерси (США) 25-летняя Челси Хан попыталась склонить к интимной связи 17-летнего школьника.

Как сообщают журналисты телеканала NBC, девушка расцеловала юношу в классе, а затем пыталась совратить его собственными обнаженными снимками.

Подросток, недолго думаю, показал пикантные фото Хан сотрудникам полиции.

Учительницу задержали. Впоследствии ее выпустили под залог. Теперь Хан ожидает будущих судебных разбирательств.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США школьник едва не ушел из жизни после секса с учительницей.