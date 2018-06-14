Студент взорвал Сеть фотошопом своих снимков с сексапильной Ратаковски: фото

Студент из Новосибирска по имени Максим решил креативно проявить свою симпатию к эффектной модели Эмили Ратаковски.

В Instagram россиянин публикует фото из блога американской актрисы, в которые с помощью фотошопа добавляет себя.

Максим признается, что Ратаковски понравилась ему после выхода фильма "128 ударов сердца" и шутит, что пока живет с бабушкой, но с помощью фото приближает свою встречу с 27-летней сексапильной красавицей.

Российский студент пристально следит за обновлениями блога Ратаковски и публикует уже трансформированные снимки, которые произвели настоящий фурор в Сети.

Напомним, американская модель и актриса Эмили Ротаковски регулярно публикует откровенные фото, на которых демонстрирует свои аппетитные формы.