"Голые и смелые". В Ирландии рекордное число обнаженных женщин искупалось в ледяном море: видео

Больше двух с половиной тысяч полностью обнаженных женщин искупались в ледяной воде близ берегов Ирландии ради борьбы с онкологическими заболеваниями.

Соответствующее сообщение опубликовал портал UPI. По информации журналистов, организаторам заплыва удалось побить предыдущее достижение из "Книги рекордов Гиннесса".

К слову, такое массовое купание прошло уже в шестой раз. В 2018-м местом для мероприятия стал пляж Магераморе в графстве Уиклоу (восток Ирландии). 2505 женщин со всех уголков Ирландии, а также из 22 других стран сняли всю одежду и плыли около пяти минут в ледяной воде.

Организаторам заплыва удалось собрать 342 тысячи долларов США в качестве пожертвований. Их они планируют передать в благотворительный фонд по борьбе с онкологии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что австралийские пожарные выпустили умилительно-эротичный календарь.