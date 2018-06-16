В США помощница шерифа голыми руками одолела змею из унитаза: фото

В штате Техас (США) девушка-помощница шерифа голыми руками достала змею из унитаза.

Соответствующее сообщение опубликовало американское авторитетное издание New York Post. Согласно обнародованным данным, житель Техаса Вэйд Виелок внезапно обнаружил восточную индиговую змею во время уборки ванной комнаты. "Я обернулся и увидел, как к окну из унитаза тянется змея длиной около метра. Она меня так испугала, что я теперь буду жить лет на шесть меньше", — позже признался он.

Сначала мучжина по телефону вызвал местного таксидермиста (специалиста по чучелам – "Главред"), но тот он отказался помочь. Тогда Виелок обратился в полицию. На место немедленно прибыла помощница шерифа Линдсей Скоттен и достала змею из туалета голыми руками. Рептилия не пострадала. Ее выпустили в кусты около дома.

Благодарный Виелок пообещал Скоттен, которая страдает от боязни тараканов, что обязательно поможет ей в борьбе против насекомых. "Она сказала мне, что не может убить таракана, зато может запросто схватить змею. Я ответил, что она может обращаться за помощью в любое время, если прогонит рептилию из дома", − сказал мужчина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появилось жуткая видеозапись битвы двух змей-каннибалов.