СМИ узнали, кто оголил торс перед Тимошенко

В Киеве перед народным депутатом, лидером партии "Батькивщина" и одноименной фракции в Верховной Раде Юлией Тимошенко оголил торс Максим Ярыгин.

Мужчина был зарегистрирован в соцсети Facebook под ником "Бодрый Дядя", пишет ТСН со ссылкой на источники.

"В комментарии СМИ он потом объяснил, что не доволен действиями политика. Заверил, что сделал это по собственной инициативе и его не подсылали", — отметило издание.

По его данным, на портале по поиску работы размещено якобы резюме мужчины. Согласно документу, Ярыгин работал кассиром-продавцом, продавцом-консультантом, заместителем руководителя в интернет-магазине и редактором сайта.

Напомним, 15 мая в Киеве во время выступления Юлии Тимошенко на форуме "Новый курс страны" на сцену вышел мужчина и снял с себя футболку. На его теле была надпись и рисунки. Посмотреть фото и видео с места происшествия можно здесь.