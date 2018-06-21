"Не надо стесняться". Парочка занялась сексом в салоне летящего в Мексику самолета: видео

Мужчина и женщина невозбранно занялись сексом непосредственно на борту лайнера, который следовал в столицу Мексики − город Мехико.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид Mirror. При этом увлеченную сексом пару, расположившуюся на задних сиденьях салона самолета, нисколько не стесняло присутствие других пассажиров. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как женщина "оседлала" мужчину и скачет на нем.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мужчина взорвал надувную секс-куклу на борту самолета, направляющегося на Ибицу.