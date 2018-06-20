"Дала 30 баксов на коньяк": выяснились "национальные" подробности об оргии китайской болельщицы на ЧМ-2018

Неожиданное продолжение получила история с гражданкой Китая, которая обратилась в российскую полицию после того, как занялась групповым сексом с двумя другими туристами.

Напомним, к правоохранителям женщина пошла не из-за претензий к самому процессу – ей не понравилось, что один из участников заснял акт на видео.

При этом сначала сообщалось, что соблазнили китаянку аргентинцы. Однако в итоге оказалось, что "аргентинцы" – это местные армяне.

Как следует из полицейского протокола, который опубликовал Telegram-канал 2ch/Двач, одним из соблазнителей оказался уроженец Пятигорска. Он и рассказал следствию, что "в составе группы лиц, находящихся с ним в приятельских отношениях, выдавая себя за уроженца Аргентины и разговаривая при этом по-армянски, склонил гражданку Китая Ван Нин к акту группового секса и в процессе данного акта производил фото- и видеосъемку".

По его словам, просьбу китаянки удалить интимные кадры он просто не понял – "в виду языкового барьера".

При этом мужчина заверяет, что самим актом потерпевшая "была довольна и даже дала 302 долларов на коньяк".

Ранее сообщалось о том, что спортсмены из сборной Турции по боевому искусству тхэквондо устроили "групповуху" и похвастались ею перед в тысячами пользователей Сети. Турецкие интернет-пользователи жестко раскритиковали поведение спортсменов.