Шуточные поздравления с Днем Конституции Украины-2018

Каждый год 28 июня Украина отмечает День Конституции. По сути, это "день рождения" главного документа страны: именно 28 июня в 1996 году Рада приняла первую Конституцию независимой Украины.

В 2018 году этот праздник выпал на четверг. Благодаря этому украинцы отдохнут четыре дня подряд.

"Главред" собрал прикольные идеи, как поздравить с Днем Конституции Украины на словах и в картинках – как на русском, так и на украинском языках.

Поздравления с Днем Конституции Украины: прикольные смс и стихи

Всі наші люди, все шановне панство

Отримує єдине громадянство –

Від самого народження й до скону.

Все інше – відповідно до закону.

***

4 смс - 216 символов:

Главный закон Украины рожден

Именно в этот денек,

И пусть он будет и осужден —

Многим уж он помог.

И поздравок в Конституции день

Пусть над страной прозвучит,

Даже певице пусть будет не лень

Под музыку сердце лечить.

***

4 смс - 224 символа:

Конституция Украины

Отмечает сегодня свой день,

Поздравок, как нас и просили,

Нам составить сегодня не лень.

И неважно, что кто-то не знает,

Что такое конституция,

Главное — что мы понимаем,

Без нее нам в стране жить нельзя.

***

Сегодня праздник, пусть официозный,

И нет желанья водку пить…

Захочет кто-то мне налить,

Скажу ему свой тост серьезный:

"Нет Конституции – и нет страны,

А без страны и мы кому нужны?!

Ну, а без нас не будет и законов, —

Так выпьем за себя и всех знакомых!"

В обед я подниму бокал вина

Во здравицу себе и всем знакомым…

Опорожню его до дна:

"Да будет нам страна надежным домом"!

Тебе уже давно пора вставать,

Чтобы мою идею поддержать!

Пусть нет желания и ты одна:

"За Конституцию, до дна"!

***

Сегодня день рожденья

У книги самой главной.

В ней все права записаны

Корректно, кратко, складно.

Давайте же отпразднуем

Без лишних возлияний

Законов объявление

И дату их создания.

Шуточные поздравления с Днем Конституции Украины в прозе

Поздравляю с Днем Конституции Украины. Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе — покой и радость.

***

Дозвольте привітати Вас із значною подією: річницею прийняття Конституції України. Відтоді наша держава намагається розвиватися за демократичними принципами, які понад усе цінують право людини на особисте життя, власну думку та свободу дій. Може не все так гарно виглядає у реальному житті як на словах, але давайте вірити у краще майбутнє.

Від щирого серця бажаю успіху та процвітання Вашому бізнесу та міцного здоров'я Вам особисто. Нехай свято демократії відкриває для Вас нові горизонти для розвитку та самовдосконалення.

***

Дорогие соотечественники! Хочу поздравить вас с большим праздником — Днем Конституции Украины. Именно в этот день был принят основной закон нашей державы, который закрепляет интересы каждого гражданина и является фундаментом демократического развития украинского общества. Остается только пожелать всем вам жить в соответствии с этим законом, а не преступать его!

Еще больше поздравлений читайте в материале "Главреда" Поздравления с Днем Конституции Украины-2018 в прозе, стихах и открытках.