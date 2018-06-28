"Никуда не денешься". В США девушка с мачете заставила экс-бойфренда заняться с ней сексом

В США 19-летняя Саманта Мирс заставила своего экс-возлюбленного заняться с ней интимом, угрожая остро наточенным мачете.

Соответствующее сообщение во вторник, 27 июня, опубликовало американское издание New York Post. Согласно обнародованным данным, юная жительница штата Монтана, однажды ночью проникла в дом к бывшему парню. Когда он вернулся, она внезапно приставила к его лицу мачете, а затем заставила обнажить свое мужское достоинство и удовлетворить в постели. Испуганный парень подчинился приказам экс-возлюбленной. Причем девушка во время полового акта не выпускала из рук мачете.

После эякуляции парня, девушка села на кровати и стала размахивать мачете. Затем между ними произошла потасовка, во время которой Мирс оторвала кусок отделки от стены и помочилась прямо на постельное белье. В итоге молодой человек все же смог вырваться и позвонить в полицию.

Открыто уголовное дело по факту сексуального насилия. Расследование продолжается.

Напоним, ранее сообщалось о том, что известного американского певца обвинили в растлении 14-летней девочки.