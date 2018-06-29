"Некошерная эротика". Обнаженная модель вызвала религиозный скандал в Израиле: фото 18+

Широко известная в узкиз кругах любителей ню-фотографии бельгийская модель Мариса Папен своей обнаженной фотосессией на фоне Стены Плача в Иерусалиме вызвала крупный скандал на религиозной почве.

Девушка, которой, без сомнения, такие понятия как "стыд" и "скромность", неизвестны в принципе, на своем интернет-портале опубликовала снимки, сделанные в рамках нового проекта "Стена позора" (The Wall of Shame) на территории Израиля, сообщает портал "NEWSru Israel".

Папен позировала фотографу полностью обнаженной на фоне Стены Плача (одной из главных еврейских святынь), а также возле флагштока с израильским флагом. Интернет-пользователи взорвались негодованием по поводу такого кощунства и особо обратили внимание на то, что ракурс на снимке, где модель оголилась, выбран так, что в кадр не попали ни мечеть Аль-Акса, ни купол мечети Масжид Куббат ас-Сахра. Исходя из этого факта, в Сети и сделали вывод, что проект Папен "хотел спровоцировать всех религиозных евреев".

Сама девушка отсутствие на снимках мусульманских святынь никак не комментирует, но отмечает, что полностью готова к негативной реакции интернет-пользователей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что супермодель Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии.