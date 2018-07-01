"Латинский любовник". На ЧМ-2018 фанат-аргентинец во время матча занялся сексом с россиянкой: видео 18+

Аргентинский болельщик занялся сексом с российской девушкой в полевых условиях – прямо за трибунами во время состоявшегося накануне мачта плей-офф мирового футбольного первенства (Аргентиа против Франции).

"Горячий латиноамериканский любовник" наклонив свою партнершу и "пристроившись" сзади нее, активно "работал", но случайно "попался" под объектив камеры смартфона случайного зрителя. Увидев, что за ними наблюдают, парочка быстро прекратила свои занятия. Что, понятное дело, не уберегло их от попадания видео во всемирную Сеть.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Госдуме россиянок призвали отказаться от секса с иностранцами во время ЧМ-2018.