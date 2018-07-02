"Забота о клиентах". Pornhub запустил раздел для глухих фанатов порно

Самый крупный во всей всемирной Сети порносайт Pornhub запустил новый раздел, предназначенный для глухих и имеющих серьезные проблемы со слухом посетителей.

Как сообщают западные СМИ, новый раздел получил имя Closed Captioning и содержит в себе около тысячи популярных видеороликов со "вшитыми" английскими субтитрами. По словам представителей Pornhub, в каждом ролике, загруженном в данном разделе отображается описательный и интерпретируемый текст, который призван помочь максимально улучшить восприятие для пользователей, не способных прослушать оригинальные стоны, всхлипы и крики "Жестче!".

Все таковые видеоролики с субтитрами помечаются на Pornhub значком из двух букв "С". Как заявил вице-президента проекта Кори Прайс, создание инклюзивного контента является одной из ключевых целей, достичь которой сотрудники будут стремиться и в дальшейшем.

"Для Pornhub важно удовлетворить все потребности наших пользователей и сделать контент доступным для каждого человека", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что PornHub планирует презентовать проект "секс-государства и правительства".