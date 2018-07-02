"Засветить полушария". Девушки массово начали "открывать" грудь из-за нового пляжного тренда: фото

В Сети бешеными темпами набирает популярность новейший тренд для пляжных фото − на которых девушки переворачивают лифчики своих купальников снизу вверх, тем самым сильно "засвечивая" свои бюсты.

Запустила этот тренд через свой аккаунт в Instagram популярная модель и блогер из Италии Валентина Фрадеграда. Девушка просто-напросто заполонила свою страницу множеством фотографий в разных купальниках с умышленно перевернутым лифчиком и, соответственно, оголенной нижней частью груди. Практически молниеносно тренд подхватили ее подписчики и коллеги, тоже массово начав публиовать фото в таких купальниках.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США придумали заменять женские купальники узким скотчем.