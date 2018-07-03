"Гидропарк, сто чертей жабе в сиську": Подеревянского предложили сделать голосом киевского метро

Известного украинского сатирика Леся Подеревянского предложили сделать голосом киевского метро.

То есть станции предлагается объявляться, к примеру, так: "Станция Гидропарк, сто чертей жабе в сиську" или "Что стоишь как Исусик, станция Героев Днепра, конечная".

Соответствующая петиция размещена на сайте Киевского горсовета.

На данный момент она собрала чуть более 200 подписей из необходимых 10 тысяч. Оценивать перспективы данного предложения пока сложно: до конца сбора подписей осталось еще 83 дня.

Кроме того, в случае сбора нужного количества подписей понадобится еще и согласие "Творца", то есть самого Подеревянского.

Из других цитат автора можно было бы вспомнить следующие: "А сейчас все нах*й подуть" и "Давайте уйдем отсюда, я вас прошу, уйдем и будем счастливы" (еще пара вариантов для озвучивания конечных станций), "Из города приехала в костюме и дулю накрутила в голове" (для "Вокзальной") и т.п.

Ранее сообщалось, что интернет-персонаж Гусь даст советы на постерах в киевском метро. По словам администрации подземки, новые плакаты будут содержать общественно важную информацию.