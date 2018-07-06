"С*сала у него, кто мне будет платить". В РФ участковый час уговаривал клиента отдать путане деньги за секс

В России, в поселке Заветный (Краснодарский край) проститутка обратилась в полицию после того, как клиент отказался оплачивать оказанные ею сексуальные услуги.

Прибывший на место инцидента участковый инспектор около шестидесяти минут уговаривал мужчину расплатиться с девушкой, сообщает портал "360".

По информации журналистов, клиент отказывался отдавать деньги за секс с формулировкой: "Кайфа не было, за что мне деньги отдавать?".

Женщина при этом настойчиво требовала денег. "Я с*сала у него. Кто мне будет платить? Мне без разницы, что там было, мне деньги нужно отдавать хозяину", — объяснила свои прагматичные стремления путана.

В конечном итоге участковому, проявляя чудеса дипломатии, удалось разрешить конфликт мирно и убедить мужчине отдать проститутке обещанную сумму в размере 5 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России парень избил проститутку битой за плохой оральный секс.