Российская порнозвезда рассказала, как лучше всего заниматься сексом в авто

Известная российская порноактриса Елена Беркова дала свои "авторитетные" рекомендации по тому, как следует заниматься сексом в небольших автомобилях.

Она в России провела тест-драйв компактной машины BMW 118i совместно с российскими журналистами. Естественно Беркову почти сразу спросили о "плюсах-минусах-подводных камнях" секса в автомобилях такого класса.

По словам порноактрисы, громадное значение в данном деле имеет высокий потолок. Конкретно BMW 118i таким "похвастаться" не может. Беркова, правда, пошутила по поводу того, что ремни безопасности крепки и мощны настолько, что с их помощью можно легко "прикрепить" партнера/партнершу к сидению и попрактиковаться в легком BDSM.

Напомним, ранее Елена Беркова разделась в эфире ток-шоу.