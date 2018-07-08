В Киеве по улице ходил голый мужчина, видео 18+

В Киеве по улице разгуливал абсолютно голый мужчина — переходил дорогу в неположенном месте, а также валялся на земле.

Голый человек ходил по Познякам, написал политический аналитик Андрей Бузаров на своей странице в Facebook и опубликовал видео.

"Где Нацполиция, когда она так нужна))", — подписал ролик эксперт.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 июня в городе Чугуев Харьковской области заметили обнаженного мужчину, разгуливающего по улице. Позже оказалось, что хулиган является военнослужащим.