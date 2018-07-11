Язык тела. В Сеть "залили" подборку голых снимков танцовщиц балета

Фотограф из Австралии Омар Роблес выпустил серию серию снимков Bare Sky Dance, в которых обнаженные девушки-балерины позировали на крышах домов Мельбурна, Рио-де-Жанейро и Нью-Йорка.

"Речь обнаженного тела понятна каждому. Ее не нужно объяснять. Мы рождаемся голыми. Это самая простая и одновременно самая красноречивая форма общения", −подписал Роблес фото.

Кроме того, фотограф заявил о том, что он всегда восхищался балеринами и тем, как они без слов, одним "языком тела, общаются с публикой.

"Сначала я фотографировал танцовщиков на улицах городов. Затем понял, что хочу показать более чувственную форму человека. Благодарен всем, кто согласился на такой эксперимент", − подытожил Роблес.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сеть "залили" подборку советских эротических фото.