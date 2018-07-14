В Киеве на детской площадке застукали парней во время секса: видео

В спальном районе Киева полицейские во время патрулирования обнаружили на лавочке одной из детских площадок двух парней, которые занимались нетрадиционным сексом.

На видео, опубликованном в YouTube, видно, как полицейский подходит к лавочке и обнаруживает двух любовников.

Сотрудник правоохранительных органов спрашивает у молодых людей, что они делают. Спешно одеваясь на ходу, парни отвечают: "Пьем пиво".

Патрульный потребовал, что представители нетрадиционной ориентации собрали свои вещи и покинули территорию детской площадки.

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