В Pornhub рассказали, в каких странах отказывались от порно во время матчей ЧМ-2018

Во время проведения матчей ЧМ-2018 юзеры ряда стран массового отказывались от просмотра порно.

Интересное исследование провел порносайт Pornhub, опубликовав соответствующие графики.

В соответствии с обнародованными данными, рекордсменом стал Сенегал: во время группового этапа ЧМ-2018 средняя посещаемость сайта упала на 47%. На втором месте оказался Иран с 45%, а за ним следует Исландия - 42%.

В то же время меньше всего отвлекались на футбол от порно россияне и австралийцы - трафик уменьшился на 6% и 5% соответственно.

Кроме того, по данным Pornhub, среднее количество поисков порнороликов по запросам football/soccer выросла на 113%.

Напомним, ранее бразильская болельщица заявила об изнасиловании возле стадиона во время финала ЧМ-2018.