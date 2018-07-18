В Киеве голый мужчина светил "прелестями", фото

В Святошинском районе Киева по улице разгуливал абсолютно голый мужчина и светил своими "прелестями".

Обнаженный человек ходил по Академгородку, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"… ходит голый мужчина и светит своими прелестями. Зачем — пока непонятно. Говорят, как-то активист", — отмечается в сообщении.

Ранее в Киеве по Познякам разгуливал голый мужчина — переходил дорогу в неположенном месте, а также валялся на земле. Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.