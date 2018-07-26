"Остается лишь молиться": девочка-индиго предсказала, кому не удастся спастись при апокалипсисе-2018

Большая часть человечества погибнет при сильнейших катаклизмах, которые накроют Землю в 2018 году.

Такое предсказание сделала девочка-индиго Александра из Читы, пишет KR24. По ее словам, сначала планету ждет метеоритный дождь, который повлечет за собой необратимое изменение климата на Земле – похолодание. От холода люди начнут гибнуть.

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Бог спасет лишь добрых людей, уточнила пророчица. Поэтому и надо начинать молиться уже сейчас, чтобы успеть избавить свои души от зла.

Стоит отметить, что аналогичные предсказание еще в 1990-х годах были у знаменитой Ванги, а ранее – у племен майя. Пророчества утверждают, что нынешний уклад мира рухнет из-за природных катаклизмов, в которых спасутся только добрые люди. А на смену ему придет эпоха Белого Света, как и обещали Дети Белого Ягуара (то есть дети-индиго).

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Однако стоит обратить внимание на один противоречивый момент: в христианстве считается, что истину людям несет лишь Бог, а всевозможные гадания и людские предсказания есть грех. Из чего следует, что если принять слова девочки за правду и последовать ее совету – то христианин таким образом согрешит, став при этом "злым".