Представитель МИД РФ Захарова написала песню для поп-исполнительницы: видео

Трек "Сполна" будет петь на просторах российской эстрады Катя Лель.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поделилась подробностями появления песни известной российской певицы Кати Лель "Сполна", автором которой она стала.
"История удивительная. Собственно, других у меня не бывает. Я не была с ней знакома раньше. Случайно пересеклись, потом встретились и разговорились. Она рассказывала о своей жизни, переживаниях, чувствах. Такое впечатление, что для неё наступил момент истины, когда нужно выговориться незнакомцу, посмотреть на себя со стороны его глазами и начать жить если не заново, то перевернув прочитанную страницу. После этой встречи заснуть я не смогла", - написала дипломат в Facebook.
По словам Захаровой, после бессонной ночи она написала песню, которую уже в восемь утра отправила Кате Лель. Певица подобрала к словам соответствующую музыку и записала "Сполна" в студии звукозаписи.
Напомним, это не первая подобного рода творческая работа Захаровой. Год назад певица Наргиз Закирова уже исполняла трек "Верните память", слова к которому также написала официальный представитель МИД. Позже ее использовали для празднования Дня Победы в Кривом Роге, чем спровоцировали масштабный скандал.