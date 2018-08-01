"Стрессо-терапия". Водитель маршрутки смотрел порно по ходу движения: видео

Мужчина решил расслабиться, прямо не отрывая рук от руля.
В городе Алматы (столице Республике Казахстан) водитель одного из маршрутных такси смотрел порнофильм непосредственно за рулем.
Видео был опубликовано на канале Life Shot мессенджера Telegram.
В ролике четко видно, что мужчина поставил смартфон, на экране которого шел порнофильм, прямо на приборную панель.
На данный момент неизвестно, использовались ли какие-то санкции в отношении водителя-любителя "клубнички".
Напомним, ранее сообщалось о том, что в казахстанском фитнес-клубе сотрудники устроили групповуху.