"Стрессо-терапия". Водитель маршрутки смотрел порно по ходу движения: видео

В городе Алматы (столице Республике Казахстан) водитель одного из маршрутных такси смотрел порнофильм непосредственно за рулем.

Видео был опубликовано на канале Life Shot мессенджера Telegram.

В ролике четко видно, что мужчина поставил смартфон, на экране которого шел порнофильм, прямо на приборную панель.

На данный момент неизвестно, использовались ли какие-то санкции в отношении водителя-любителя "клубнички".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в казахстанском фитнес-клубе сотрудники устроили групповуху.