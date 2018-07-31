"Чих-пых и попка-дурак".В Николаеве мужчина вырастил громадную плантацию конопли "для попугаев"

В городе Николаев на улице 1-я Ялтинская правоохранители обнаружили громадную плантацию конопли.

Соответствующее сообщение опубликовали представители Заводского отдела полиции ГУНП по Николаевской области. Согласно данным правоохранителей, во время обыска были изъяты 116 кустов конопли. Растение и семена 51-летний житель Николаева тщательно и любовно высушивал, а затем фасовал в пакетики и коробки для птичьего корма.

Полицейским он прямо заявил – дескать, выращивал коноплю для прокорма попугаев.

По факту незаконного оборота наркосодержащих веществ открыли уголовное дело и начаты досудебные разбирательства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине в доме нашли кусты элитной конопли на несколько миллионов гривен.