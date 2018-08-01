"Обнаженные в отпуске". В Сеть "залили" фото голых сексуальных девушек на летнем отдыхе

Черкасский фотограф Мирон Заболотнев закончил длительный проект, в ходе которого он снимал либо девушек-моделей обнаженных, либо в откровенном белье, − в сочетании с видами природы (морем, закатом, песками).

"Женские тела – это всегда невероятная красота. Передавать красоту природы в сочетании женскими фигурами. Это всегда интересно и увлекательно", - цитирует портал "Gazeta" автора.

Девушек, готовых ему позировать, Заболотнев ищет через соцсети.

"Иногда пишу в соцсетях, что для съемок нужны девушки с хорошей пластикой − танцовщицы, балерины, гимнастки. Их тела невероятно красивы и гибки. На фоне таких девушек можно что угодно снять красиво", − сказал фотограф.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США девушка-модель сходила на свидание полностью обнаженной.