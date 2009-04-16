Бюджетная благотворительность?

Совсем недавно «Главред» писал о возможной дальнейшей судьбе церкви Спаса на Берестове. Но, как оказалось, история с храмом – всего лишь один аспект сложных взаимоотношений между церковью и государством, в которых третьей стороной иногда выступают международные организации, такие как ЮНЕСКО.

Киевские жемчужины в сокровищнице ЮНЕСКО

Все знают, что ЮНЕСКО – это Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. Еще в 1972 году она приняла Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия, то есть тех ценностей, которые являются достоянием всего человечества. В списке ЮНЕСКО на 1 августа прошлого года было зафиксировано 878 объектов (в том числе 679 культурных, 174 – природных и 25 – смешанных) в 145 странах мира. Среди них Акрополь, исторические центры Варшавы и Санкт-Петербурга, города Бразилиа и Венеция.

Такой статус дает свои преимущества. Среди них: дополнительные гарантии сохранности и целостности уникальных природных комплексов, повышение престижа территорий и управляющих ими учреждений, обеспечение приоритетности в привлечении финансовых средств для поддержки объектов всемирного культурного и природного наследия из Фонда всемирного наследия. Так же ЮНЕСКО обязуется организовывать контроль и мониторинг за состоянием сохранности природных объектов.

Известно, что в этом списке есть и объекты из Украины. Их всего пять: исторический центр Львова (с 1998 года), пункт геодезической дуги Струве (с 2005 года), буковые леса Карпат (с 2007 года), Киево-Печерская лавра и Софийский собор (оба с 1990 года, так как два объекта идут под одним охранным номером). Таким образом, перед ЮНЕСКО Украина взяла на себя обязательства сохранять эти уникальные памятники.

Сейчас в ЮНЕСКО лежат еще две заявки от Киева на включение в список всемирного культурного наследия. Это Кирилловская и Андреевская церкви (правда, последняя который год находится в аварийном состоянии). В планах Украины внести еще ряд объектов в этот почетный список. Среди них Бахчисарайский ханский дворец, заповедник «Аскания-Нова», «Херсонес Таврический», ландшафт и каньон Каменец-Подольского, исторический центр Чернигова, Уманский парк «Софиевка» и еще ряд объектов. Хотя вряд ли ЮНЕСКО захочет брать новые объекты под свое крыло, если с прежними столько хлопот.

Прошел слух…

В Украине всерьез заговорили о том, что Киево-Печерскую лавру и Софию Киевскую могут исключить из списка мирового культурного наследия. Таков предварительный вывод специальной комиссия ЮНЕСКО. И все потому, что Украина и не пытается сохранить эти объекты вместе с прилегающими территориями – почти всем историческим центром Киева. Например, уважаемые иностранные гости очень удивились, увидев неисчисляемое количество новостроек вокруг Софии и Лавры.

Все помнят, как заповедники протестовали против застройки, так называемой, «буферной зоны». Но, несмотря на это, строительство в округе продолжается до сих пор. Естественно, ЮНЕСКО не может запретить строительство, но поставить в известность уважаемую организацию было надо. Кроме того, отсутствует генеральный план реставрации Киево-Печерского заповедника. Да и некому его писать – на охраняемой ЮНЕСКО территории хозяйничают два десятка юридических лиц и еще столько же церковных организаций. Хотя, по словам, генерального директора Киев-Печерского заповедника Сергея Кролевца, церковь ни в чем обвинять не надо, это чиновники должны привести свои дела в порядок.

Хотя церковь все-таки внесла свою лепту.

«Во время передачи объекта в введение Министерства культуры в акте передачи на территории Лавры было зафиксировано отсутствие некоторых объектов, – говорит Сергей Кролевец, генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. – Среди изменений: снесение 11 объектов, 16 новостроек, 16 «перестроек». Были названы три снесенных объектов – памятники архитектуры. Это чугунные беседки Феодосия и Антония (памятники архитектуры 1914 года). Они до сих пор находятся на балансе заповедника. Беседки разобрали еще в 2000 году. На их месте в 2008 году построены новые сооружения, которые ничего общего не имеют с теми памятниками архитектуры. К снесенным сооружениям надо отнести и ворота с оградой при въезде на территорию Нижней лавры. Помните, как руководитель государственной службы по вопросам охраны господин Кучерук утром пришел и ничего не увидел на том месте, где еще вчера были ворота. Только кучу мусора. Ворота разрушили ночью. Все было зафиксировано, даже записаны номера машин. Материалы дела передали в прокуратуру, которая дважды открывала дело и дважды его закрывала. Еще одно преступление – начало строительства новых ворот без документации и разрешений. Кто-то может назвать те работы реставрацией и воссозданием? Мне жаль, что такую терминологию используют, в том числе, и госслужащие по вопросам охраны памятников. Строительство велось из пустотного современного кирпича, а внутрь ворот насыпали строительный мусор».

Еще одна спорная тема – аварии в пещерах. В 2005 году на территории ближних пещер произошла обвал земли на участке Антоньевой церкви. Была создана комиссия, которая сделала соответствующие выводы, как восстанавливать объект. Но монастырь этими выводами пренебрег и начал «лечить» бетоном. «Сегодня 10 метров из 300 пещер заменено на бетонный туннель, – говорит Сергей Павлович. – Авария была в том месте, где 15 лет тому назад сделали вентиляцию. Теперь же после строительства штольни в пещеры стала попадать вода. Там только и успевают менять ведра. Сегодня можно смело говорить, что все ближние пещеры – в аварийном состоянии. Остается вопрос: когда они завалятся? Монастырь не знал, что бетоном лечить пещеры нельзя. Международная комиссия в начале марта взялась за голову. Песчаник агрессивный бетон отторгает. Эксперты ЮНЕСКО сегодня говорят, что надо собирать совещание и обсуждать, как спасать пещеры. Как было с реставрацией Пизанской башни. Если бы передали эту башню нашим заказчикам и исполнителям, то они за два месяца залили бы ее бетоном».

Не так давно на охраняемой территории Нижней лавры выросли элитные коттеджи. Гости из ЮНЕСКО задались вопросом, как так произошло, что евроремонты хозпомещений проводить средства нашлись, а на реставрацию храмов и священных пещер денег не хватило. Комиссия ЮНЕСКО говорит, что такая реконструкция, воссоздание и реставрация приносит только вред объекту.

«Это масштабное строительство началось еще в 2004 году, – продолжает господин Кролевец. – Мне лично не показывали оригиналов документов, предоставили только копию согласования руководителя государственной службы для начинания этого комплексного строительства. Общая площадь новостроек – 15 тысяч квадратных метров. Собственник этих помещений мне неизвестен. Завтра им может оказаться кто угодно. На какие деньги построены эти здания – тоже не понятно. По этим объектам отсутствуют данные в бюро технической инвентаризации».

Архимандрит Варсонофий, казначей Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и не отрицает, что монастырь построил здания, которые ничего общего с историей не имеют и говорит, что строили за счет благотворителя. Более того, на других постройках XVIII века были надстроены мансарды современного образца. «Если посмотреть генплан 1986 года, то можно увидеть рекомендации возобновления на фундаментах хозяйственных помещений, – говорит Архимандрит Варсонофий. – Это же фоновые застройки. Тут не ходят туристы».

Где деньги?

Если об этих вопиющих случаях пресса хоть что-то писала, то почти никто не говорил о том, что бюджетные деньги, то есть деньги простых украинцев, выделяли на реконструкцию Лавры. «Ну и что тут плохого? Скорее – наоборот!» – скажете вы. Но если внимательно читать документы, то станет ясно, что в условиях хронического дефицита государственного бюджета мы жертвовали миллионы монастырю. Государство финансировало строительные и другие работы на его территории.

«Если государство не может сохранить какие-то объекты, то мы будем просить, чтобы их передали нам, – говорит казначей Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. – Тогда мы их будет реставрировать». Представитель монастыря все время утверждает, что они действуют в допустимых рамках, при этом он пытается обратить внимание, что происходит в Выдубичском монастыре и что творится в соседней Феодосиевской церкви, которые относятся к Киевскому Патриархату…

Но на ремонт Лавры поступали средства из госбюджета. Это зафиксировано в документах Кабмина. Например, сначала в Постановлении от 15 мая 2003 года №733 указывалось, что деньги выделяются на ремонт зданий Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Но постановление №801 от 2 июня 2003 года отменило предыдущее, и деньги пошли непосредственно монастырю. Тогда мало кто обратил внимание, что Киево-Печерская лавра и Национальный Киево-Печерский заповедник – разные объекты.

Итак, Постановление Кабмина от 15 мая 2003 года №733:

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 801 ( 801-2003-п ) від 02.06.2003 )

Про виділення коштів для проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт на території та спорудах аціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Виділити Міністерству культури і мистецтв 1000 тис. гривень для проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт на території та спорудах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Міністерству фінансів здійснити у 2003 році зазначені видатки за рахунок резервного фонду державного бюджету ( 380-15 ).

2. Міністерству культури і мистецтв подати Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерствуфінансів і Державному казначейству звіт про використання коштів, виділених відповідно до цієї постанови.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

А также еще одно Постановление Кабмина от 2 июня 2003 года №801:

Про виділення коштів для проведення першочергових протиаварійних, ремонтно-реставраційних та аварійно-відбудовних робіт в Києво-Печерській лаврі.

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Виділити Міністерству культури і мистецтв 1000 тис. гривень для проведення першочергових протиаварійних, ремонтно-реставраційних та аварійно-відбудовних робіт в Києво-Печерській лаврі. Міністерству фінансів здійснити у 2003 році зазначені видатки за рахунок резервного фонду державного бюджету (380-15).

2. Міністерству культури і мистецтв подати Міністерствуекономіки та з питань європейської інтеграції, Міністерству фінансів і Державному казначейству звіт про використання коштів, виділених відповідно до цієї постанови.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. N 733 (733-2003-п) "Про виділення коштів для проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт на території та спорудах Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника".

Перший віце-прем'єр міністр України М.АЗАРОВ

«За последний год Свято-Успенская лавра из бюджета получила 25,8 миллионов гривен через Министерство регионального развития и строительства Украины, – говорит Кролевец. – То есть религиозной организации были даны деньги на реализацию государственных программ. После моих обращений нас обвинили еще и в том, что заповедник преграждает исполнению этой государственной программы. В целом же за четыре года финансирование заповедника составили 4 миллиона, монастыря – 47 миллионов. Деньги из бюджета передаются Свято-Успенской лавре как заказчику этих работ. Но мы видим, какую реставрацию ведет монастырь. Если мы отдадим на реставрацию церкви Храм Спаса на Берестове, ситуация с ближними пещерами просто померкнет».

По словам генерального директора заповедника, в 2006 году правительство выделило монастырю 3 миллиона гривен и 1 миллион 100 тысяч из резервного фонда. В бюджете за 2007 год на ремонт Киево-Печерской лавры через Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства выделено 12,5 миллионов гривен. В марте того года Кабмин выделил министерству еще 4 миллиона 715 тысяч из резервного фонда госбюджета на «ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на территории Киево-Печерской лавры» – тогда начались обвалы в пещерах (распоряжение Кабмина №94-р от 13 марта 2007 года, которым правительство выделяет, на то время, Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, а то перенаправило их на Лавру, т.е. монастырь). А заповеднику на частичную реставрацию Троицкой церкви в том же году выделили 661 тысячу гривен. Вот и получается, что монастырь был адресатов больших сумм государственных средств, направленных на реставрационные работы.

Выделение средств через Министерство культуры и туризма Украины отрицает заместитель министра культуры Ольга Бенч. «На территории монастыря мы не финансировали никакие работы, – говорит она. – И мы можем показать все расчеты, как идет финансирование заповедника. Министерство культуры регулярно выделяет средства на заповедник. Кроме того, например, в прошлом году заповедник сам заработал 8 миллионов гривен. Возникает вопрос: куда идут эти деньги, почему их не используют на реставрационные работы?».

Искренне удивляется сложившийся ситуации Владимир Яворивский, народный депутат и глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности. «Как это из бюджета выделялись средства, когда в Украине государство и церковь разделены? – говорит нардеп. – Павел, настоятель Киево-Печерской лавры не несет же никакой ответственности. Он может сказать, что ему эти деньги пожертвовали!».

Что теперь делать с вышеупомянутыми новостройками? По словам Яворивского, их, конечно же, никто разрушать не будет. «Надо сначала разобраться, как использовались бюджетные деньги, – говорит он. – Потом можно вернуться и к вопросу изменения внешнего вида хозяйственных построек. Хотя надо было в самом начале возводить сооружения в их первозданном виде. А тут мы видим элитные коттеджи, а не монашеские кельи».

Вместо послесловия…

Но вернемся к тому, с чего начинали – к отношениям в ЮНЕСКО. И если сама церковь на ЮНЕСКО особого внимания не обращает, то в МИДе дела обстоят по-другому. Там беспокоятся об имидже страны.

Сейчас ревизоры международной организации пишут отчет, который обещают закончить к лету. Тогда-то мир и узнает об истинном отношении Украины к мировому наследию. В наихудшем варианте сценарий таков: на ближайшей сессии ЮНЕСКО появится вопрос о занесении киевских памятников в список «неблагонадежных», затем можно ожидать и исключения из Списка всемирного наследия. Стоит напомнить, что за всю историю организации такого прецедента еще не было: только однажды одна азиатская страна сама попросила вывести из-под охраны памятник, которому не могла обеспечить должный уход.

Представители монастыря же говорят, что Украине удобно, чтобы эти объекты исключили из списка ЮНЕСКО. Мол, тогда можно все будет свалить на Московский патриархат, на его антихозяйственные шаги, и передать Киево-Печерскую лавру Киевскому Патриархату. «Все это политика», – уверены в монастыре. Хотя именно политику надо оставлять далеко за пределами любого монастыря.

Так хочется надеяться, что и церковь, и государство возьмутся вместе за сохранение уникального памятника архитектуры, чтобы, простите за пафос, спустя годы никому не было мучительно больно за бездарно утерянное время.