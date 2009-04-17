Пост сдал!

Накануне самого светлого и доброго праздника, Христова Воскресения, так не хочется говорить о проблемах и невзгодах, забыть о кризисе и обо всем том, что нам упорно навязывает общество. Самое время выбросить из головы всякие глупости и хмурые мысли и подумать о вечном и прекрасном.



Несмотря на существующие правила о том, что должен делать человек каждый день Страстной недели, в каждой семье есть свои традиции празднования и подготовки к нему. Всех нас объединяют радостные праздничные хлопоты. Кто-то стряпает паски или куличи, кто-то пытается найти луковую шелуху для крашенок, кто-то готовит богатый праздничный стол.



Пасхальная корзинка



Сегодня Пасху празднуют почти все. И хотя многие украинцы не задумываются над истинным значением великого поста и самого праздника, в Светлое Воскресение все же большинство из нас с рассветом пытаются попасть в церковь, дабы освятить праздничную корзинку. Кстати именно от незнания порой в этой корзинке оказывается чуть ли не весь холодильник, даже бутылки водки или коньяка…



Как говорят священники, такой подход неправильный. В церковь надо в первую очередь нести те продукты, которые касаются праздника: кулич и яйца. Можно положить еще и мясо (только не «кровянку» – в Библии сказано, что в крови находится душа), сыр и сладости. А вот фрукты, пожалуй, надо исключать – для их освящения существуют другие церковные праздники.



Известно, что существует множество рецептов куличей. Конечно, в наше время часто мы «печем» их в магазине. У священнослужителей на это свой взгляд – испокон веков хорошо выпеченный кулич свидетельствовал об авторитете хозяйки. Тем более в праздничный хлеб вкладываются теплые мысли и сердечный свет, а наш дом наполняется волшебным ароматом. Так что, несмотря на все прелести цивилизации, хочется надеяться, что у каждой мамы или бабушки найдется свой рецепт самого вкусного кулича.



А вот яйца, главный символ праздника, красят на Пасху часто традиционно, как говорят сегодня, с использованием экологически чистых материалов. Например, всем известно, что можно отварить яйца в луковой шелухе, тогда они становятся красно-коричневыми. Так же можно «сообразить» желтый и зеленый. Желтый цвет может получиться в отваре из березовых листьев, зелеными яйца станут, если их сварить в воде с добавлением шпината или в растворе крапивы. Так же окрашивать может морковь и свекла. Синий может получиться из листьев красной капусты, а бежевый – из кофе. Можно придумать и незамысловатые узоры. Дабы получились яйца «в крапинку», их варят в мешочке с рисом, а чтобы нарисовать интересные разводы, можно обмотать яйца разноцветными нитками.



Все эти старания, уж точно, не пройдут даром. Ведь известно, что яйцо за праздничным столом едят первым, его дают родным, соседям, пришедшим поздравить, берут с собой, когда идут в гости, обязательно раздают нищим и оставляют в церкви.



С букетом нарциссов на столе



Как правило, еще до Заутрени в домах накрывали пасхальный стол. У зажиточных хозяев подавали аж 48 различных блюд по числу дней прошедшего поста. Но в любом случае, надо помнить, что праздник Пасха – светлый, поэтому на белую скатерть постарайтесь поставить букет нежных цветов (нарциссов, гиацинтов или даже мать-и-мачехи), а в корзинку со свежей зеленью уложите крашенки. Также почетное местно должен занять ароматный кулич. Затем поставьте холодные закуски, так как горячее подавать в этот день не принято. Также не принято подавать рыбу.



Традиционные блюда пасхального стола – мясные: холодец, буженина, запеченный гусь или утка с яблоками.



Не забудьте о вине. Обычно в этот день мы пьем красное, сладкое.



«Традиция использовать вино «Кагор» появилась только в ХІХ веке, когда многие священнослужители были недовольны тем, что им приходилось служить на сухом вине, которое часто было не очень приятным на вкус, – сказал «Главреду» епископ Васильковский Евстратий, пресс-секретарь Украинской Православной церкви Киевского Патриархата. – Тогда Священный Синод Русской церкви решил специально создать такую рецептуру вина, чтобы оно было приятным на вкус и соответствовало бы каноническим нормам. Поэтому служение на «Кагоре» – не обязательное. Это лишь традиция. А вообще, Кагор – это название одного из городов во Франции. И «наше» вино было названо в честь того, которое привозилось в Россию и имело подобный вкус. Сегодня главное, чтобы церковное вино было без примесей, натуральное».



Но всегда надо помнить, что в праздник – еда не главное. Важно провести несколько дней в кругу близких людей, даря им радость и тепло. Так что «Главред» желает всем светлого праздника и вкусных куличей!