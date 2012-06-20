Нефарт, проигрыш Украины и вылет с Евро-2012

В состоявшемся на «Донбасс-Арене» матче сборной Украины против сборной Англии наша национальная сборная в драматичном матче проиграла 0:1.

Англия с 7-ю очками заняла первое место в группе и теперь она сыграет со сборной Италии, занявшей второе место в групе С. Полностью же турнирная таблица в группе D выглядит следующим образом: Англия - 7, Франция - 4, Украина - 3, Швеция - 3.

Гол на 48-й минуте забил Уэйн Руни, который пропустил первые две игры английской сборной с французами и шведами.

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Марко Девич на 62-й минуте тоже забил гол, который арбитр матча венгр Виктор Кошшои не засчитал. Стоявший непосредственно у ворот судья не заметил, что мяч пересек линию ворот, а защитник англичан вынес его из рамки. Кроме того, во время ответной атаки англичан арбитр дал «горчичник» Анатолию Тимощуку за срыв наступательного порыва соперника.

Украинцы атаковали практически с начала матча.

На 7 минуте Гармаш опасно пробил над воротами соперника, потом первый неплохой момент был у Андрея Ярмоленко после хорошей передачи Марко Девича. Кроме того атаковал Милевский, но запутался в оборонительных порядах соперника.

На 12-й минуте Девич пробивал по воротам но попал в кого-то из англичан.

На 18 минуте Коноплянка пробивал по воротам, но Терри заблокировал удар.

На 22-й минуте Андрей Гусев левой ногой остро пробил по воротам британцев метров с 22-х. Мяч пролетел в считанных сантиметрах на «девяткой» ворот соперника.

На 24 минуте Джерард отомстил – подал на Руни, но тот промахнулся.

Он мог забить гол в наши ворота и на 28-й минуте. Он пробивал головой, но мяч только скользнул по черепушке «Шрэка» и прошел мимо штанги.

Спустя 2 минуты Милевский огрызнулся, пробивал из вратарской площадки, но голкипер англичан Харт оказался на высоте.

В первом тайме вингер украинцев Олег Гусев на 40-й минуте «обрезал» мяч, который подхватили англичане и остро атаковали наши ворота. Однако Паркер был неточен.

В это же время в Киеве на НСК «Олимпийский» Швеция выиграла у Франции 2:0. Голы забили Ибрагимович (54) и Ларсен (90+1).

У Франции осталось 4 очка и она со второго места выходит на победителя группы С - сборную Испании.

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фото, видео: УНИАН, zczuba.pl, youtube.com