Групповой турнир Евро-2012: самые яркие кадры

Групповой турнир Евро-2012 завершен. Сборная Украины проиграла англичанам в драматичном матче с незасчитанным голом в ворота соперников и покидает турнир.

В четвертьфиналах Евро-2012, которые начнутся уже 21 июня, встретятся Чехия - Португалия, Германия - Греция, Испания - Франция и Англия - Италия.

Предлагаем читателям подборку ключевых и самых ярких, по нашему мнению, видео и фото группового этапа чемпионата.

Первый гол турнира

Звезда Интернета - маленький фанат сборной Украины

Драка фанатов сборных Польши и России в Варшаве

Незасчитанный мяч Марко Девича. 1:0

Голландские фаны поиздевались в Харькове над украинской журналисткой

Танцы английских фанатов в Донецке с пивом у гроба

Сборная России покидает турнир

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Шевченко борется за верховой мяч в матче со шведами.

Хачериди всеми силами пытается удержать Ибрагимовича

Украинские болельщики в фан-зоне Киева

Голландские болельщики в фан-зоне Харькова

Прерванный из-за ливня матч Франция - Украина в Донецке

Вратарь сборной Чехии Петер Чех помогает встать игроку проигравшей сборной Польши

Маленький украинский фанат на Крещатике

В фан-зоне Киева

Польская полиция разгоняет дерущихся фанатов

Блохин: нужно забить каких-то два гола...

Фото: Главред / Вера Пидгайна, donetsk.uol.ua, youtube.com, uefa.com, unian.net, ukraine2012.gov.ua, gazeta.pl, poland2012.net