Групповой турнир Евро-2012: самые яркие кадры

«Главред» предлагает читателям подборку самых ярких, на наш взгляд, видео и фото завершившегося накануне группового турнира Евро-2012.
Групповой турнир Евро-2012 завершен. Сборная Украины проиграла англичанам в драматичном матче с незасчитанным голом в ворота соперников и покидает турнир.
В четвертьфиналах Евро-2012, которые начнутся уже 21 июня, встретятся Чехия - Португалия, Германия - Греция, Испания - Франция и Англия - Италия.
Предлагаем читателям подборку ключевых и самых ярких, по нашему мнению, видео и фото группового этапа чемпионата.
Первый гол турнира
Звезда Интернета - маленький фанат сборной Украины
Драка фанатов сборных Польши и России в Варшаве
Незасчитанный мяч Марко Девича. 1:0
Голландские фаны поиздевались в Харькове над украинской журналисткой
Танцы английских фанатов в Донецке с пивом у гроба
Сборная России покидает турнир
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Шевченко борется за верховой мяч в матче со шведами.
Хачериди всеми силами пытается удержать Ибрагимовича
Украинские болельщики в фан-зоне Киева
Голландские болельщики в фан-зоне Харькова
Прерванный из-за ливня матч Франция - Украина в Донецке
Вратарь сборной Чехии Петер Чех помогает встать игроку проигравшей сборной Польши
Маленький украинский фанат на Крещатике
В фан-зоне Киева
Польская полиция разгоняет дерущихся фанатов
Блохин: нужно забить каких-то два гола...
Фото: Главред / Вера Пидгайна, donetsk.uol.ua, youtube.com, uefa.com, unian.net, ukraine2012.gov.ua, gazeta.pl, poland2012.net