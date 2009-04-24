«Воробьи поют ахинею», или Кому нужен День книги?

24 апреля 2009, 13:54

«Мы хотим заставить их читать! Не просто позировать с книгой в руках, а – читать!»

Один из Капрановых – они настолько одинаковы, что нет смысла их различать, – хитро щурится и что-то талдычит журналистам по поводу Всемирного дня книги. «Их» - значит, политиков. Почему-то все хотят заставить государственных мужей и жен погрузиться в замысловатые вычуры художественных текстов. Причем – заметим – что именно должны читать политики, не озвучивается. Скорее всего, писательская «братия» еще и сама доподлинно не определилась со списком. Себя, любимых, включать в него, наверное, стыдно, а другим – зась! 14 лет назад ЮНЕСКО приняла решение отмечать 23 апреля Всемирный день книги и авторского права. Мотивация главной культурно-образовательной организации мира была довольно стихийна: мол, в этот день умерло (!) едва ли не больше всего писателей. Поэтому пусть будет праздник! Что ж, праздник в день смерти – подобное определение едва ли не больше всего подходит нынешним празднованиям, устроенным «капрановым панством». Свелось все к автопробегу во главе с уже хорошо известным киевлянам зеленым «запорожцем». Стартовали писаки с Контрактовой площади, где недавно открылся новый книжный магазин – «Могилянська». Финишировали по адресу Крещатик, 26, где некогда располагался замечательный книжный магазин «Мистецтво». Почивший несколько лет назад книжный магазин почтили цветами. И вправду, Украина до сих пор не празднует День книги на официальном уровне. А если бы и праздновала – то есть ли для этого повод? И без того небогатый ассортимент украинских издательств из-за кризиса сократился настолько, что его неловко даже «куцым» назвать. Доля украиноязычной книги на украинском книжном рынке до кризиса едва дотягивала до 30% (это при том, что в советское время, когда, как сейчас учат в школе, Украину «притесняли», этот показатель никогда не опускался ниже 40%), а теперь вряд ли станет больше. Ведь, по данным опроса издателей, проведенного Украинской ассоциацией издателей и книгораспространителей в феврале 2009 года, многие издательства пошли путем сокращения как количества новых названий, так и среднего тиража. Средние показатели этих сокращений составляют соответственно 60-65% по названиям и 48-50% по тиражам. То есть вдвое. На этом фоне более чем странной кажется попытка участников пресс-конференции «Влияние кризиса на книжный рынок Украины: изменения, тенденции, перспективы» доказать: не все так плохо, даже наоборот – все окей! Главный аргумент: «украинская книжная отрасль имеет уникальный шанс устранить своего основого конкурента на собственном рынке – российские издательства». Присутствующий на мероприятии россиянин Игорь Степурин, директор издательского дома «Саммит-Книга», скептически улыбался. В Украине не привыкли употреблять рыночные термины; «устранить» – слово из бандитского лексикона, резво подхваченное медийным сообществом. Конечно, российские издательства и издатели – главные конкуренты отечественного издательского пространства. Да, их наглость порой поражает; но где же наша корректность, господа?! Для того чтобы, наконец, «устранить», мы пользуемся кризисом, а не принятыми законами и не государственной поддержкой украинской издательской отрасли. Ведь (может, вы не в курсе?) Украинское Государство в этом году на культуру ни копеечки не выделило. И распиаренную программу «Украинская Книга» сократило вдвое. И такого выражения, как «стратегические издания», ни на Банковой, ни на Грушевского, ни на Прорезной не слышали (между тем, в Германии государство ежегодно заказывает около 700 наименований книг, в России – около 1000). Но «устранять» - это ведь не строить! Бытует мнение – его в последнее время приходилось слышать неоднократно: мол, зачем выделять на культуру деньги? Ведь все равно они уйдут не на добрые и полезные дела, а на благополучие отдельного околокультурного панства. Действительно, бюджет у нас преимущественно рассматривают как (помните известный анекдот?) тумбочку, откуда можно безнаказанно брать деньги – и не возвращать, как бы забывая. Так поступают почти все. Но это не значит, что нужно бросить культуру на произвол судьбы! Стоит менять систему, тщательнее следить, жестче наказывать; ведь литература действительно стратегически значимая область. Она воспитывает, меняет общественное мнение, создает имидж государства, повышает его авторитет в глазах соседей. Но кто и что воспитывает у нас? На Контрактовой принять участие в автопробеге собрались разные писатели – талантливые и не очень. Когда читал стихотворения один из лауреатов Шевченковской премии, прозвучала такая строка: «Воробьи поют ахинею…» Поразило, во-первых, то, что автор этой строки, лауреат самой престижной премии, а во-вторых, то, насколько метко эти несколько слов характеризуют действо. Действительно, ахинея. Вообще, как ни странно, прохожие на «митинг» внимания не обращали; интересовались разве что зеленым «запорожцем» Капрановых. Кучка студентов Могилянки оживленно спорили, сколько может стоить такое авто. Другие, попивая пиво, залихватски подплясывали в такт бравурным ритмам, раздававшимся из установленных на «запорожце» колонок. Итак, мыслей о книге и литературе акция не вызвала. Почему? Тут можно строить всевозможные догадки. Прискорбно, что к разумным пиар-акциям в Украине никогда не приобщаются действительно стоящие авторы, которых читают умные читатели, способные на активные действия в направлении развития интеллектуального пространства. Ни заявленной в пресс-релизе Марии Матиос, ни Валерия Шевчука, ни Василия Герасимьюка, ни Издрика, ни Василия Шкляра, ни Владимира Ешкилева среди участников видно не было. И, вероятно, мы их не увидим никогда. А вот Антон Санченко явно чувствовал себя не в своей тарелке. Понятно, почему – ведь большинство присутствующих журналистов наверняка книг его не читали и не прочитают никогда. Украинское литературное сообщество, даже создавая какой-то «интеллектуальный» проект, не может избавиться от попсы и заговорить на серьезном языке. Вот, скажем, амбициозный и достойный одобрения проект «Литакцент», созданный, опять же, в Могилянке. Профессор Владимир Панченко, руководитель проекта, делает прекрасное дело, привлекая широкие слои молодежи к литературной критике; проект существует в двух измерениях – печатном и виртуальном. Пиар тоже построен неплохо: так, в канун Дня книги была проведена пресс-конференция на тему «Книга и виртуальное пространство». Тема интересная и актуальная. Журналистов, правда, на мероприятие пришло немного – все-таки книги, если это не попса, не вызывают у нас такого ажиотажа. Но! Многие авторы «Литакцента» - начинающие. И называть их «экспертами» - это, опять же, погружение в попсовость. И премия «Золота булька», которую вручили Ирене Карпе за «Добро и зло», - тоже заигрывание с попсой. И последнее. Помните, главной целью идеологов автопробега было заставить украинскую власть сделать День книги официальным праздником. Спрашивается: ну, провозгласят, а дальше что? Разве от этого положение книгоиздательской отрасли станет лучше? Кажется, никто не мешает всем влюбленным Украины праздновать неофициальный праздник Дня святого Валентина. И автопробегов наподобие «Даешь Адама и Еву фореве!» никто не устраивает. Отсюда печальный вывод: автопробег был нужен «капрановому панству» с другой, намного менее альтруистичной целью. Какой, догадайтесь сами…

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