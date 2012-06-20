Майбутнє України - алкотуризм?

Українській кордон із стартом Євро-2012 за короткий час перетнуло значно більше гостей, ніж зазвичай. Щонайменше удвічі. Влада негайно записала збільшення потоку іноземців у свої особисті досягнення. Мовляв, ніколи стільки туристів у нас не було, значить, для них в нашій країні створено всі умови. На тому, що оголошеними умовами гості користуватися не спішать, спікери Партії регіонів сором’язливо не акцентують нашої уваги. Не варто багато розводитися на цю тему, досить зазначити: в дорогих готелях та гуртожитках, звідки тимчасово попросили студентів, аби поселяти туди іноземців за 50 євро на добу, гості жити не хочуть. Їх розміщають в себе на квартирах просто українці. Безкоштовно.

Ілюструючи задоволення іноземних гостей від того ж Києва, влада чомусь зациклилася на повторюванні двох словосполучень – «дешеве пиво» і «красиві дівчата». Невже це – головне українське досягнення? Врода українок взагалі природна, і, на щастя, не залежить від намірів Партії регіонів «покращити життя вже сьогодні». Тобто не треба прикриватися красою наших жінок та робити вигляд, ніби вона напряму залежить від «професійної» роботи діючого уряду. Коли йдеться про дешеве пиво, то не варто забувати – те, за що гості охоче платять майже 1,5 євро, пересічний українець вважає надто дорогим пивом, тому йде за межі фан-зони, де цей напій продається вдвічі дешевше.

Або - чого варті електронні розмовники для міліціонерів! Якби такий розмовник став комусь у пригоді, про таку подію вже давно розтрубили б по ВВС, не кажучи про рапорти міліцейського керівництва українським ЗМІ. Все виявилося набагато простіше: розкуті та апріорі вільні західні гості легко орієнтуються в наших містах без міліцейської допомоги. А міліція ж, до її честі, порушує власні неписані правила та не чіпає на вулицях не дуже тверезих людей. Бо зазвичай практикується ось який ланцюжок: випив пива – попісяв у кущах – був затриманий патрулем – на ранок зізнався у серії жорстоких вбивств та зґвалтувань, або помер у відділку від серцевого нападу, або – вийшов звідти без грошей, та ще й винний всім працівникам ППС. Я підозрюю: наша міліція поводиться чемно, тобто – так, як треба поводитися правоохоронцям, з останніх сил. І вже хочу, аби Євро-2012 не закінчувалося ніколи: хоч спокійно можна пройти вулицею повз похмурий патруль…

Оце бажання не впасти лицем у багно перед іноземцями, зовсім не боячись при цьому ганьбитися в очах співгромадян, – винятково радянська, точніше – совкова спадщина. Так, діюча українська влада боїться іноземних гостей. Тому й намагається пояснити періодичні заклики незаангажованих іноземців звільнити українських політв`язнів виключно капостями української опозиції. Мовляв, це «ліберасти» все накручують – так, ніби в наших закордонних гостей своїх голів на плечах нема, і вони нічого не бачать, не чують і не розуміють.

Тепер – пряма ілюстрація того, що діюча влада сприймає тисячі іноземців не інакше, як по-совковому. Аби ви вповні зрозуміли, що я маю на увазі, наведу кілька прикладів із нашого ж недалекого минулого. Восени 1998 року в Чернігові вбили волонтера Корпусу Миру, немолодого самотнього американця. Вбивцею виявився малограмотний рецидивіст на прізвисько Помідор, який свій вчинок пояснив дуже просто – думав, що американець багатий. Чому він так думав? Бо всі немолоді американці багаті! Насправді ж у себе вдома жертва пострадянських стереотипів жив скромно, на невелику пенсію, навіть не у власному будинку. Інший випадок: взимку 1999 року ми з колегою зустрічали рейсовий автобус із Німеччини, на якому їхав наш німецький приятель. Через накладки автобус прибув із запізненням, та ще й не туди, де ми на нього чекали. Тому розгубленого німця спритні таксисти почадили в машину та банально викрали. Причина та сама: малограмотні драйвери сприйняли німця як грошовий мішок. А при ньому було лише 100 марок, бо він у себе вдома жив на соціалці. У році 2012 нічого не помінялося: закордонних фанатів футболу тут розглядають, як ходячі мішки, напхані євро, здатні збагатити українців та Україну протягом місяця на все подальше життя.

Насправді ж після закінчення Євро туристичного паломництва в Україну, на жаль, не буде. Якщо ці самі люди що й розкажуть про нашу країну в себе вдома, так це вкладеться в опцію «дешеве пиво – гарні дівчата». Тому слід прогнозувати хіба «пивний туризм», чи узагальнюючий алкогольний туризм. Подібний до знаменитих п`яних вікендів, що їх досі влаштовують собі в Санкт-Петербурзі (колись – Ленінграді) фіни та шведи. Справжній туризм трохи інший, але для його активного розвитку наша інфраструктура досі не готова. Ну, який може бути туризм, якщо поїзд із Києва в той-таки Кам`янець – Подільський приходить о першій годині ночі!

Таким чином, Україну в світі завдяки зусиллям діючої влади сприйматимуть як країну, де є політичні переслідування, нема громадянських свобод, зате на кожному кроці – дешеве пиво та гарні дівчата. Більшого ж футбольним фанатам, які приїхали до нас, просто не треба. Бо так вони влаштовані, футбольні фанати. Отже, робити ставку на те, що саме за результатами футбольного чемпіонату світ почне ставитися до України інакше і перестане робити українській владі слушні цивілізаційні зауваження, не варто.

Фото: Віра Підгайна/Главред